İş gücü istatistikleri (2) - Son Dakika

İş gücü istatistikleri (2)

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 2 milyon 585 bin düşüşle 25 milyon 614 bin kişiye gerilerken, istihdam oranı 4,9 puanlık azalışla yüzde 41,1 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 2 milyon 585 bin düşüşle 25 milyon 614 bin kişiye gerilerken, istihdam oranı 4,9 puanlık azalışla yüzde 41,1 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına göre 2 milyon 585 bin kişi azaldı ve 25 milyon 614 bin kişiye düştü. İstihdam oranı da 4,9 puan azalarak yüzde 41,1 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 491 bin, sanayi sektöründe 209 bin, inşaat sektöründe 361 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 524 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,5'i tarım, yüzde 20,9'u sanayi, yüzde 4,9'u inşaat, yüzde 56,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

İş gücüne katılma oranı

İş gücü nisanda geçen yılın aynı ayına göre 3 milyon 13 bin kişi azalarak 29 milyon 388 bin kişi, iş gücüne katılma oranı da 5,7 puanlık azalış ile yüzde 47,2 oldu.

Nisanda herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 5,5 puan azalarak yüzde 28,7 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre 5,8 puan azalarak yüzde 17,3 olarak belirlendi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,7 puan artarak yüzde 13,8 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 76 bin kişi artarak 4 milyon 80 bin kişi olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 1,6 puan azalarak yüzde 41 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 968 bin kişi azalarak 25 milyon 541 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 1,5 puan azalarak yüzde 47,5 oldu. İş gücüne katılan sayısı 893 bin kişi azalarak 29 milyon 620 bin kişi olarak hesaplandı.

Türkiye genelinde nisan ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın
Nüfus (bin kişi) 62.320 30.811 31.509
İş gücü (bin kişi) 29.388 20.191 9.197
İstihdam (bin kişi) 25.614 17.631 7.982
Tarım (bin kişi) 4.485 2.731 1.754
Sanayi (bin kişi) 5.344 4.063 1.281
İnşaat (bin kişi) 1.250 1.178 72
Hizmet (bin kişi) 14.535 9.660 4.876
İşsiz (bin kişi) 3.775 2.559 1.215
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 32.932 10.620 22.312
İş gücüne katılma oranı (yüzde) 47,2 65,5 29,2
İstihdam oranı (yüzde) 41,1 57,2 25,3
İşsizlik oranı (yüzde) 12,8 12,7 13,2
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 14,9 14,3 16,2
15-64 yaş grubu
İş gücüne katılma oranı (yüzde) 52,4 71,6 33,1
İstihdam (yüzde) 45,5 62,3 28,6
İşsizlik oranı (yüzde) 13,1 13,0 13,5
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 15 14,4 16,3
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 24,4 22,8 27,4
Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 29,1 22,5 36,0
(Bitti)

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 10:47 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İş gücü istatistikleri (2) - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:55 Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı 12:28 Paris'teki kadavra bağış merkezinde sıçanlar yerlere atılmış cansız bedenleri kemiriyor 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:45 Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 11:11 1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 08:25 Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi 02:27 Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı 01:43 Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı 00:21 Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
16:47
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
16:45
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
16:24
Danıştay'ın müze kararını iptal etmesiyle Ayasofya önünde "Ya Allah Bismillah Allahu Ekber" sesleri yükseldi
16:21
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
16:16
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
16:01
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
15:37
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
15:36
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti
15:04
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
13:43
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 17:06:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İş gücü istatistikleri (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]