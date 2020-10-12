İş gücü istatistikleri (2) - Son Dakika

İş gücü istatistikleri (2)

12.10.2020 10:47
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Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 254 bin düşüşle 27 milyon 263 bin kişi, istihdam oranı da 2,9 puan azalışla yüzde 43,5 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 254 bin düşüşle 27 milyon 263 bin kişi, istihdam oranı da 2,9 puan azalışla yüzde 43,5 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 254 bin kişi azaldı ve 27 milyon 263 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı da 2,9 puan azalarak yüzde 43,5 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 361 bin, sanayide 246 bin, hizmette 761 bin kişi azalırken, inşaatta 114 bin artış gösterdi. İstihdam edilenlerin yüzde 19,4'ü tarım, yüzde 19,6'sı sanayi, yüzde 6,1'i inşaat, yüzde 54,9'u hizmet sektöründe yer aldı.

İş gücüne katılma oranı

İş gücü, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 622 bin azalarak 31 milyon 491 bin kişi, iş gücüne katılma oranı da 3,5 puanlık azalışla yüzde 50,3 oldu.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların, toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 3,3 puan azalışla yüzde 32,7 olarak kaydedildi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bu dönemde 3,1 puan düşerek yüzde 20,1'e geriledi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik, temmuzda bir önceki döneme göre 0,5 puan artarak yüzde 13,6 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 75 bin kişi azalarak 4 milyon 207 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,8 puan artarak temmuzda yüzde 42,6 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 540 bin kişilik artışla 26 milyon 648 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,7 puan yükselerek temmuzda yüzde 49,3'e ulaştı. İş gücüne katılan sayısı 464 bin kişi artarak 30 milyon 855 bin kişiyi buldu.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 28 bin kişi azalış gösterirken, sanayide 57 bin, inşaatta 111 bin, hizmette 399 bin kişi arttı.

Türkiye genelinde temmuz ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın
Nüfus (bin kişi)62.62630.98231.644
İş gücü (bin kişi)31.49121.44910.042
İstihdam (bin kişi)27.26318.7838.481
Tarım (bin kişi)5.2833.0882.195
Sanayi (bin kişi)5.3544.0631.291
İnşaat (bin kişi)1.6691.59079
Hizmet (bin kişi)14.95710.0414.916
İşsiz (bin kişi)4.2272.6661.561
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 31.1359.53321.602
İş gücüne katılma oranı (yüzde)50,369,231,7
İstihdam oranı (yüzde)43,560,626,8
İşsizlik oranı (yüzde)13,412,415,5
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)15,914,319,8
15-64 yaş grubu
İş gücüne katılma oranı (yüzde)55,975,835,9
İstihdam (yüzde)48,366,230,2
İşsizlik oranı (yüzde)13,712,715,9
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)1614,319,9
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde)25,922,532,4
Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı (yüzde)29,822,337,6
(Bitti)

İşsizlik, İstihdam, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İş gücü istatistikleri (2) - Son Dakika Ekonomi

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