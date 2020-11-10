İş gücü istatistikleri (2) - Son Dakika

İş gücü istatistikleri (2)

10.11.2020 10:31
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Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 975 bin düşüşle 27 milyon 554 bin kişi, istihdam oranı da 2,4 puan azalışla yüzde 43,9 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 975 bin düşüşle 27 milyon 554 bin kişi, istihdam oranı da 2,4 puan azalışla yüzde 43,9 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 975 bin kişi azaldı ve 27 milyon 554 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı da 2,4 puan azalarak yüzde 43,9 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 314 bin, sanayide 91 bin, hizmette 717 bin kişi azalırken, inşaatta 147 bin artış gösterdi. İstihdam edilenlerin yüzde 19,2'si tarım, yüzde 19,8'i sanayi, yüzde 6,2'si inşaat, yüzde 54,7'si hizmet sektöründe yer aldı.

İş gücüne katılma oranı

İş gücü, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 431 bin azalarak 31 milyon 749 bin kişi, iş gücüne katılma oranı da 3,3 puanlık azalışla yüzde 50,6 oldu.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların, toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 3,2 puan azalışla yüzde 32,9 olarak kaydedildi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bu dönemde 2,8 puan düşerek yüzde 20,6'ya geriledi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik, ağustosta bir önceki döneme göre 0,3 puan azalarak yüzde 13,2 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 78 bin kişi azalarak 4 milyon 101 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,4 puan artarak ağustosta yüzde 43 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 280 bin kişilik artışla 26 milyon 952 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,2 puan yükselerek ağustosta yüzde 49,5'e ulaştı. İş gücüne katılan sayısı 202 bin kişi artarak 31 milyon 53 bin kişiyi buldu.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 22 bin, sanayide 106 bin, inşaatta 9 bin, hizmette 144 bin kişi arttı.

Türkiye genelinde ağustos ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın
Nüfus (bin kişi)62.73031.04031.690
İş gücü (bin kişi)31.74921.59210.156
İstihdam (bin kişi)27.55419.0148.541
Tarım (bin kişi)5.2893.0902.199
Sanayi (bin kişi)5.4604.1301.330
İnşaat (bin kişi)1.7221.64973
Hizmet (bin kişi)15.08310.1454.938
İşsiz (bin kişi)4.1942.5791.615
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 30.9819.44821.534
İş gücüne katılma oranı (yüzde)50,669,632
İstihdam oranı (yüzde)43,961,327
İşsizlik oranı (yüzde)13,211,915,9
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)15,713,720,2
15-64 yaş grubu
İş gücüne katılma oranı (yüzde)56,476,236,3
İstihdam (yüzde)48,866,930,4
İşsizlik oranı (yüzde)13,512,216,2
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)15,713,820,3
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde)26,122,333,3
Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı (yüzde)30,422,738,4
(Bitti)

İşsizlik, İstihdam, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İş gücü istatistikleri (2) - Son Dakika Ekonomi


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