İş gücü istatistikleri (2)

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, Ekim 2020'de 2019'un aynı ayına göre 896 bin kişi azalarak 27 milyon 447 bin kişi, istihdam oranı ise 2,3 puanlık azalışla yüzde 43,6 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim 2020'ye ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı geçen yıl ekimde 2019'un aynı ayına göre 896 bin kişi azalarak 27 milyon 447 bin kişi, istihdam oranı ise 2,3 puanlık azalışla yüzde 43,6 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 242 bin, sanayi sektöründe 82 bin, hizmet sektöründe 684 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 110 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,6'sı tarım, yüzde 20,3'ü sanayi, yüzde 6,4'ü inşaat, yüzde 55,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

İş gücüne katılma oranı

İş gücü, Ekim 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 288 bin kişi azalarak 31 milyon 452 bin kişi, iş gücüne katılma oranı 3 puanlık azalışla yüzde 50 olarak gerçekleşti.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların, toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, geçen yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,9 puan azalarak yüzde 31 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı da 2019'un aynı dönemine göre 3,6 puan düşerek yüzde 19,9'a geriledi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik, Ekim 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 12,9 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme kıyasla 39 bin kişi artarak 4 milyon 13 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan azalarak yüzde 43,2 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 1000 kişi artarak 27 milyon 191 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 49,6 olarak belirlendi. İş gücüne katılan sayısı 40 bin kişi artarak 31 milyon 204 bin kişiyi buldu.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 6 bin kişi, sanayi sektöründe 67 bin kişi artarken, inşaat sektöründe 2 bin kişi, hizmet sektöründe 70 bin kişi azaldı.

Türkiye genelinde Ekim 2020'ye ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 62.935 31.154 31.781 İş gücü (bin kişi) 31.452 21.510 9.942 İstihdam (bin kişi) 27.447 19.046 8.401 Tarım (bin kişi) 4.835 2.852 1.983 Sanayi (bin kişi) 5.584 4.267 1.318 İnşaat (bin kişi) 1.748 1.684 64 Hizmet (bin kişi) 15.279 10.243 5.036 İşsiz (bin kişi) 4.005 2.464 1.541 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 31.483 9.645 21.839 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 50 69 31,3 İstihdam oranı (yüzde) 43,6 61,1 24,6 İşsizlik oranı (yüzde) 12,7 11,5 15,5 Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 14,8 12,9 19,2 15-64 yaş grubu İş gücüne katılma oranı (yüzde) 55,7 75,6 35,6 İstihdam (yüzde) 48,5 66,8 30 İşsizlik oranı (yüzde) 13 11,6 15,8 Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 14,9 12,9 19,3 Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 24,9 21,8 30,7 Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı (yüzde) 27,6 20,7 34,9 (Bitti) (Bitti)

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