İş gücü istatistikleri (2)

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, mayısta aylık bazda 216 bin kişi azalışla 27 milyon 844 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puan düşerek yüzde 43,8 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, mayısta bir önceki aya göre 216 bin kişi azalarak 27 milyon 844 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı da 0,4 puan azalışla yüzde 43,8 olarak gerçekleşti.

İş gücüne katılma oranı ise aylık bazda 0,8 puan azalışla yüzde 50,5 oldu. İş gücü mayısta 481 bin kişi azalarak ve 32 milyon 81 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 312 bin kişi, sanayi sektöründe 57 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 24 bin kişi, hizmet sektöründe 129 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,9'u tarım, yüzde 21,3'ü sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 55,2'si hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl iş gücü oranı yüzde 27,2 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı mayısta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 21,7 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik ve istihdam verileri

Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 0,2 puan azalarak yüzde 12,4'e geriledi. İşsiz sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla 250 bin kişi artışla 3 milyon 942 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış istihdam, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 2 milyon 246 bin kişi artarak 27 milyon 841 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı 2,8 puan arttı ve yüzde 43,8 olarak kayıtlara geçti.

İş gücüne katılma oranı geçen yılın aynı ayına göre 3,1 puan artarak yüzde 50 oldu. İş gücüne katılan sayısı 2 milyon 496 bin kişilik yükselişle 31 milyon 783 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mayısta sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, geçen yılın aynı ayına göre 1,6 puan azalarak yüzde 27,9'a düştü. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı ayına kıyasla 1,6 puan azalarak yüzde 15,6 oldu.

Türkiye genelinde mayıs ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 63.572 31.472 32.100 İş gücü (bin kişi) 32.081 22.076 10.005 İstihdam (bin kişi) 27.844 19.391 8.454 Tarım (bin kişi) 4.708 2.899 1.809 Sanayi (bin kişi) 5.923 4.488 1.435 İnşaat (bin kişi) 1.848 1.770 78 Hizmet (bin kişi) 15.366 10.234 5.132 İşsiz (bin kişi) 4.237 2.685 1.551 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 31.492 9.396 22.095 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 50,5 70,1 31,2 İstihdam oranı (yüzde) 43,8 61,6 26,3 İşsizlik oranı (yüzde) 13,2 12,2 15,5 Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 15,1 13,7 18,5 Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 24 22,6 27 (Bitti) (Bitti)

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