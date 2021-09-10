İş gücü istatistikleri (2)

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, temmuzda aylık bazda 125 bin artarak 28 milyon 730 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 45,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı temmuzda bir önceki aya kıyasla 125 bin kişi artarak 28 milyon 730 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 45,1'e ulaştı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü bu ayda, bir önceki aya göre 631 bin kişi artarak 32 milyon 632 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artışla yüzde 51,2 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 17 bin kişi, hizmet sektöründe 454 bin kişi artarken sanayi sektöründe 287 bin kişi, inşaat sektöründe 60 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,2'si tarım, yüzde 20,7'si sanayi, yüzde 6'sı inşaat, yüzde 56,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, temmuzda bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 23,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,3 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,6 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik ve istihdam verileri

Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı bu ayda geçen yılın aynı ayına göre 2,5 puan azalarak yüzde 12,1 oldu. İşsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre 585 bin kişi azalarak 4 milyon 3 bin kişi olarak kaydedildi.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış istihdam, bu yılın temmuz ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla 2,8 puan artarak yüzde 45,8 'e çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 266 bin kişi artarak 29 milyon 206 bin kişiye yükseldi.

İş gücüne katılma oranı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 1,8 puan artarak yüzde 52,1 oldu. İş gücüne katılan sayısı 1 milyon 681 bin kişi artarak 33 milyon 209 bin kişi olarak gerçekleşti.

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı söz konusu dönemde geçen yılın aynı ayına göre 4,5 puan azalarak yüzde 29,7'ye düştü. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı ayına göre 3,9 puan azalarak yüzde 17,4 oldu.

Türkiye genelinde temmuz ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 63.744 31.4551 32.193 İş gücü (bin kişi) 32.632 22.016 10.616 İstihdam (bin kişi) 28.730 19.641 9.089 Tarım (bin kişi) 4.930 2.860 2.070 Sanayi (bin kişi) 5.948 4.469 1.479 İnşaat (bin kişi) 1.717 1.637 80 Hizmet (bin kişi) 16.135 10.675 5.460 İşsiz (bin kişi) 3.902 2.375 1.527 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 31.112 9.535 21.577 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 51,2 69,8 33 İstihdam oranı (yüzde) 45,1 62,3 28,2 İşsizlik oranı (yüzde) 12 10,8 14,4 Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 13,9 12,1 17,7 Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 23,1 19,5 29,9 (Bitti) (Bitti)

Son Dakika

Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda

50 liraya satılan halı izdiham yarattı! Birbirleriyle yarışan insanlara polis müdahale etti

Yola ev alma hayali ile çıkmıştı! Genç adam dolandırıcıların kurbanı oldu

Taliban, Afgan gazetecilere 4 saat işkence etti! Vücutlarındaki morluklar, şiddetin boyutunu ortaya koydu

Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler

Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek

Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü

Tepki çeken gösteriye Valilik sessiz kalmadı! Çarşaflı kadının zincire vurulması hakkında soruşturma