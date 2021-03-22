İş gücü istatistikleri (3) - Son Dakika

İş gücü istatistikleri (3)

22.03.2021 10:57
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Türkiye'de geçen yıl en yüksek işsizlik oranı, yüzde 20,7 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi.

Türkiye'de geçen yıl en yüksek işsizlik oranı, yüzde 20,7 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İşgücü İstatistikleri 2020" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

TÜİK'in, Türkiye'yi 12 bölgeye ayırarak yaptığı hesaplamaya göre, geçen yıl işsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 20,7 ile Güneydoğu Anadolu, en düşük bölge yüzde 8,2 ile Batı Karadeniz olarak belirlendi.

Türkiye'nin 26 bölgeye ayrıldığı istatistiklerde ise işsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 33,5 ile " Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" iken, işsizlik oranı en düşük bölge yüzde 6,6 ile " Kastamonu, Çankırı, Sinop" oldu.

En yüksek istihdam oranı yüzde 50,9 ile " Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 26 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" Bölgesi'nde hesaplandı.

En yüksek iş gücüne katılma oranı yüzde 55,9 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük iş gücüne katılma oranı ise yüzde 38,4 ile " Şanlıurfa, Diyarbakır" Bölgesi'nde oldu.

İstihdam edilenlerin sektörel dağılımları

İstihdam edilenler içinde tarım sektörünün payının en yüksek olduğu bölge yüzde 51,6 ile " Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan", en düşük olduğu bölge yüzde 0,9 ile "İstanbul" olarak kayıtlara geçti.

Sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payının en yüksek gerçekleştiği bölge yüzde 40,4 ile " Bursa, Eskişehir, Bilecik" olarak kaydedilirken, bunu yüzde 36,2 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli", yüzde 35,9 ile " Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova" bölgeleri izledi.

Sanayi sektörünün payının en düşük bölge ise yüzde 11,7 ile " Erzurum, Erzincan, Bayburt" ve "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" olarak belirlendi.

İstihdam edilenler içinde hizmet sektörünün payının en yüksek olduğu bölge yüzde 73,3 ile Ankara, en düşük olduğu bölge yüzde 36,7 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" oldu.

Eğitim durumuna göre işsizlik

Türkiye'de okuma yazma bilmeyenler arasındaki işsizlik oranı yüzde 9,1 olarak kaydedildi. Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyenlerin işsizlik oranı yüzde 15,6, ilkokul mezunlarının yüzde 10,1, ilköğretim, ortaokul ve orta dengi meslek okullarından mezun olanların yüzde 15,9, genel lise mezunlarının yüzde 15,6, meslek lisesi mezunlarının yüzde 14,4, yüksekokul ve fakülte mezunlarının işsizlik oranı ise yüzde 12,8 olarak belirlendi.

(Bitti)

Güneydoğu Anadolu, İstihdam, İşsizlik, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İş gücü istatistikleri (3) - Son Dakika Ekonomi


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