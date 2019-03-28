İş Gücüne Katılım Oranını Yüzde 53'ün Üzerine Çıkardık"

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Moise Kean, "Juventus Bana Traktör Almadı" Diyen Babasına Ateş Püskürdü

İlk Kez Milli Formayı Giyen Efecan Karaca: Her Şey Milli Takım İçin