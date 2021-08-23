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İŞ GÜVENLİĞİ HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR

İŞ GÜVENLİĞİ HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR

23.08.2021 13:36

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Furkan Yıldız, Vali İlhami AKTAŞ'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Furkan Yıldız, Vali İlhami AKTAŞ'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hilmi Ercan, İŞKUR İl Müdür V. Mehmet Uğur Yavuz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Tolga Muratdağı'n da bulunduğu ziyarette Vali İlhami AKTAŞ, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Furkan Yıldız ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Yapılan görüşmelerin ardından Vali İlhami AKTAŞ, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Furkan Yıldız ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Tolga Muratdağı'na teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre
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Sosyal Güvenlik Kurumu, Münir Karaloğlu, Mehmet Uğur, İŞKUR, Toplum, Son Dakika

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