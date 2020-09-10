İş güvenliği uzmanı: Baba-oğul yaşam halatı ile hayata tutundu - Son Dakika

İş güvenliği uzmanı: Baba-oğul yaşam halatı ile hayata tutundu

İZMİR'in Konak ilçesindeki vinç kazasında olayın yaşandığı binada bürosu bulunan İş Güvenliği Uzmanı Onur Taşçı, bir binayı boyamak için çıktıkları vincin halatlarının kopması sonucu kendi çabalarıyla son anda hayata tutunan baba-oğulun, iş güvenliği alanında son çare olarak görülen yaşam...

İş güvenliği uzmanı: Baba-oğul yaşam halatı ile hayata tutundu, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesindeki vinç kazasında olayın yaşandığı binada bürosu bulunan İş Güvenliği Uzmanı Onur Taşçı, bir binayı boyamak için çıktıkları vincin halatlarının kopması sonucu kendi çabalarıyla son anda hayata tutunan baba-oğulun, iş güvenliği alanında son çare olarak görülen yaşam halatı ile hayata tutunduklarını söyledi.

Olay, dün akşam saatlerinde İsmet Kaptan Mahallesi, Hürriyet Bulvarı'ndaki binada meydana geldi. Baba-oğul oldukları öğrenilen iki işçi, boya yapmak için bulvar üzerindeki binanın en üst katındaki halatlara bağlı olan vince çıktı. Halatların birinde problem olduğunu fark eden işçilerden biri, balkon betonunun üzerine çıktı. Diğer işçi ise, vincin düşmesinden hemen önce emniyet halatına tutunup, bir ofisin camını kırarak içeri girip, kurtuldu. Olay, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İŞÇİLER ELLERİNDEN GELENİ YAPMIŞOlayın yaşandığı binada bürosu bulunan İş Güvenliği Uzmanı Onur Taşçı, o sırada telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "İlk etapta işçilerin 'Kaçın' seslerini duydum. Onlar böyle bir kazanın olacağını anlamışlardı. Sonra da zaten vincin düşme sesini duydum. Burada hatalar görüyoruz. Kanuni olarak iş güvenliği ile ilgili belli çalışmalar yapmak zorunluluğunuz var. Buradaki olayın temelinde teknik problemlerin çok fazla olduğunu görüyoruz. Kullandığınız ekipmanın elektronik ve mekanik aksamını, çelik halatları ve diğer halatları kontrol etmek zorundasınız. Bunu standartlara uygun bir şekilde yapmak zorundasınız. Burada halat sistemlerinde bazı sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Halatların üzerinde kaç kişi binebileceğine, nerede çalışılacağına, işin ne olacağına göre değişen ve TSE tarafından belirlenen birçok farklı standartı var. Burada 8 milimetre halat kullanılması gerekirken, 6 milimetre halat kullanılmış. Bunların da düzgün kullanılmadığı ve kontrolünün yapılmadığı gözlendi. Bir diğer şey de, çalışan kişinin işe başlamadan önce mutlaka kendi risk analizini yapması. Biz buna gözle muayene deriz. Halata bakacak, vinç aksamına bakacak ve bir problem olup olmadığını anlayamaya çalışacak. Burada işçiler ellerinden geleni yapmışlar" dedi.Yüksekte iskele ve vinçlerde yapılan işlerin tehlike düzeyinin çok yüksek olduğunu belirten Taşçı, "Biz iş güvenliği konusunda, kişisel koruyucu ekipmanlarını hep en alta yazarız. Yani başvurulacak son çare olarak değerlendiririz. Kişisel koruyucu ekipmanlarından önce teknik problemlerin ve risklerin halledilmesi gerektiğini söyleriz. Burada, en sonda yazılan kişisel koruyucu ekipmanlardan en sonuncusu olan emniyet kemeri bile bir hayatı kurtarmış oldu. Bu, aslında en sondaki maddemizin bile ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Buradan, emniyet kemerinin önemsiz olduğu sonucu çıkarılamaz. Kast edilen şey, kazaların bu noktaya gelmemesi için çaba sarf etmektir. Emniyet halatı, bizim yüksekte yapılacak çalışmalarda olmazsa olmaz ekipmanlarımızdan bir tanesidir. Emniyet kemeri de burada, herhangi bir risk durumunda kişiyi yaşam halatına bağlayıp, güvende olmasını sağlayan ekipmandır. Yüksekte yapılan her çalışmada, mutlaka emniyet kemerini kullanmak zorundayız. Bu bizim tişörtümüz, ayakkabımız gibi olmalı. Buradaki olayda işçi, kendisini emniyet kemeri ile birlikte dikey yaşam halatı dediğimiz halata bağlamış. Bir yandan da can korkusuyla elleriyle halata tutunmuş. Tutunmasaydı da emniyet kemeri onu orada tutardı, ancak bunun belli bir süresi var. Emniyet kemeriyle yaşam halatına tutunduktan hemen sonra kurtarma çalışmalarının bir an önce başlaması gerekir" dedi.

İş Güvenliği, Konak, İşçi, Baba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 15:04 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İş güvenliği uzmanı: Baba-oğul yaşam halatı ile hayata tutundu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti Aile hekimlerinden "zatürre aşısı" uyarısı: Oluşan kalabalıklar virüse yakalanma riskini artırır 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi Selahattin Demirtaş'tan "Parti kuracak" iddiasına yalanlama geldi Son Dakika: Türkiye'de 10 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 58 can kaybı, 1512 yeni vaka tespit edildi Ayaklarıyla biberleri çiğneyen gencin çalıştığı firmaya ceza kesildi 9 yaşındaki çocuk elbise dolabında boynundan asılı halde bulundu Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi: 2021'in başlarında hazır olur Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı TFF 1. Lig maçları TRT'de şifresiz olarak yayınlanacak Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı toplantı tamamlandı Yunanistan'dan küstah sözler: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli Sahte evrak ile 4 milyon liralık vurgun yapmaya çalışan dolandırıcılar, tapu memurundan kaçamadı Bakan Soylu duyurdu, yeni sistem geliyor! Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak
Fenerbahçe, tescilli olmayan oyuncu oynattığı için 24 bin TL para cezası aldı Fenerbahçe, tescilli olmayan oyuncu oynattığı için 24 bin TL para cezası aldı         
17:54
Şeyma'yı öldüren babaya, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Şeyma'yı öldüren babaya, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi         
17:26
Spor sunucusu Eleonora Khabibulina, canlı yayında evlilik teklifi aldı Spor sunucusu Eleonora Khabibulina, canlı yayında evlilik teklifi aldı         
16:33
Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı         
16:13
Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı         
16:09
Mühendis genç kız otel odasında dehşeti yaşadı! Uyandığında yatağında tanımadığı bir adam vardı Mühendis genç kız otel odasında dehşeti yaşadı! Uyandığında yatağında tanımadığı bir adam vardı         
15:55
Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı         
15:39
Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren babayı yaşatma çabaları sonuçsuz kaldı Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren babayı yaşatma çabaları sonuçsuz kaldı         
15:23
Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Macron'un skandal sözlerine cevap verdi: Kendi acziyetinin dışa vurumudur Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Macron'un skandal sözlerine cevap verdi: Kendi acziyetinin dışa vurumudur         
15:07
Boyu 65 metre, ağırlığı 18 ton! Türbin kanadı koca koca binaların arasından böyle taşındı Boyu 65 metre, ağırlığı 18 ton! Türbin kanadı koca koca binaların arasından böyle taşındı         
15:02
Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci         
14:44
Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor         
14:40
Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi         
14:10
Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:05
Fotokapana bu sefer avokado hırsızları yakalandı Fotokapana bu sefer avokado hırsızları yakalandı         
13:59
Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı         
13:38
Bakan Albayrak'a yönelttiği 7 soruya aldığı yanıt, MHP'li vekili tatmin etmedi Bakan Albayrak'a yönelttiği 7 soruya aldığı yanıt, MHP'li vekili tatmin etmedi         
12:38
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor         
12:18
Yayıncı kuruluşun teknik hizmet aldığı şirkete borcu nedeniyle Süper Lig maçları yayınlanmayabilir Yayıncı kuruluşun teknik hizmet aldığı şirkete borcu nedeniyle Süper Lig maçları yayınlanmayabilir         
11:11
Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi         
10:55
Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu         
10:55
Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti         
10:28
Burak Yılmaz'la barışan İstem Atilla, kızlarıyla birlikte Fransa'ya yerleşti Burak Yılmaz'la barışan İstem Atilla, kızlarıyla birlikte Fransa'ya yerleşti         
10:27
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, kahve dükkanı açmaya hazırlanıyor! Etten sonra kahveyi de altına buladı Sosyetik kasap Nusret Gökçe, kahve dükkanı açmaya hazırlanıyor! Etten sonra kahveyi de altına buladı         
10:18
Annesini pompalı tüfekle öldürdü, sese gelen komşularıyla dalga geçti Annesini pompalı tüfekle öldürdü, sese gelen komşularıyla dalga geçti         
10:03
İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun         
09:58
Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu? Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?         
09:21
Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı         
08:58
Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
18:55
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2020 21:32:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İş güvenliği uzmanı: Baba-oğul yaşam halatı ile hayata tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei