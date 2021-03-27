İş güvenliği uzmanından alınan ek ödemeler KDK'nın kararıyla iade edildi - Son Dakika

Vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) 2021 yılının ilk 3 ayında 5 binden fazla başvuru geldi. KDK, kamu personel rejimi, adalet, milli savunma, güvenlik ve ekonomi alanında gelen başvuruları çözüme kavuşturmaya devam ediyor.

KDK'ya yapılan başvuruda iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip kamuda çalışan öğretmen, idarenin görevlendirmesi üzerine iş güvenliği uzmanlığı yapması karşılığında kendisine ödenmiş olan ücretin ilgili idare tarafından iadesinin istendiğini, söz konusu ücreti ilgili idareye iade etmek zorunda kaldığını belirterek, hak ettiği iş güvenliği ücretinin tekrar kendisine ödenmesini talep etti.

Söz konusu başvuruda vatandaş, görevlendirildiği İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde vermiş olduğu hizmet karşılığında toplamda 80 saati geçmemek kaydı ile ek ödeme ücreti aldığını ve çalışmış olduğu idarelerin, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının ilgili maddesine dayandırılarak bir işyeri sicil numarasında 50 kişiden az çalışan olması nedeniyle yersiz ödenen iş güvenliği uzmanlığı ücretini kamu zararı oluştuğu kanaati ile tarafına borç çıkarıldığını belirterek çareyi Kamu Denetçiliği Kurumunda aradı.

KDK: "Emek karşılığında hak edilen ücretin idare tarafından kişiye ödenmesi sosyal devlet ilkesinin bir sonucudur"

Başvuru kapsamında KDK, ilgili idareden yapılan işlemin gerekçeleri hakkında bilgi ve belge istedi, yapılan inceleme sonucunda ortaya konulmuş olan emek karşılığında hak edilen ücretin idare tarafından ilgili kişiye ödenmesinin sosyal devlet ilkesinin bir sonucu olduğunu vurgulayarak, başvurandan alınan ödemelerin, idare tarafından başvurana tekrar ödenmesi gerektiği sonucuna ulaşarak ilgili kuruma tavsiye kararı verdi.

KDK'ya başvurdu mağduriyeti giderildi

KDK'nın, ücretin başvurana tekrar ödenmesi yönündeki tavsiye kararı üzerine ilgili kurum karara uyarak, başvurandan geri alınan yaklaşık 22 bin TL bedelin tekrar başvurana ödendiğini bildirdi ve böylece mağduriyet giderildi.

(Engin Yağcı/İHA)