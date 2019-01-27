Son Dakika Haberleri: İş Güvenliği Uzmanlarının İş Alanının Daraltıldığı İddiası

İş Güvenliği Uzmanlarının İş Alanının Daraltıldığı İddiası

1 saat önce

İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu'na bağlı bir grup, sayıları 70 bini bulan iş güvenliği uzmanlarının iş alanının daraltıldığını öne sürdü.

İş Güvenliği Uzmanlarının İş Alanının Daraltıldığı İddiası, System.String[]
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu'na bağlı bir grup, sayıları 70 bini bulan iş güvenliği uzmanlarının iş alanının daraltıldığını öne sürdü.

Beyoğlu'ndaki Odakule'nin önünde bir araya gelen grup adına konuşan İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu Başkanı İlker Numan Yedikardeş, 2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun yapılan ertelemeler nedeniyle tam manasıyla yürürlüğe girmediğini, bu durumun iş güvenliği uzmanları açısından çeşitli mağduriyetler oluşturduğunu savundu.

Ülke genelinde her yıl bin 500 kişinin iş kazalarında hayatını kaybettiğini, binlerce insanın ise yaralandığını dile getiren Yedikardeş, "Az tehlikeli olarak nitelenen ve 50'nin altında personeli bulunan iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin verilmesi, birkaç saatlik eğitimle işverenin kendisine bırakıldı." dedi.

Yedikardeş, kendi kendini denetleyen işverenin sağlıklı bir denetleme mekanizması oluşturamayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Üniversitelerde iş güvenliği uzmanlığına dair ihtiyaçtan fazla bölümler açılmamalı, açılacaksa bile yeni iş alanları oluşturulmalıdır. 50'den az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti, işveren değil uzmanlar tarafından sağlanmalıdır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği teknikeri ile C sınıfı iş güvenliği uzmanı istihdamı mutlaka sağlanmalıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:16 Kaynak: AA

Beyoğlu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırsızların, 25 Saniyede 50 Bin Lira Değerindeki Telefonları Çaldığı Anlar Kameraya Yansıdı 10 Milyonluk" Soygunun Faili 3 Kardeş Yakalandı

Poşet Paralı Olunca Poşet Tamiri Yapmaya Başlayan Uyanık Terzi, Yeni Bir İş Kolu Yarattı Ekmek Parasını Buzun Altından Çıkarıyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 19:50:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş Güvenliği Uzmanlarının İş Alanının Daraltıldığı İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]