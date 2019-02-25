Son Dakika Haberleri: İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Yerel Çalıştayı Düzenlendi

İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Yerel Çalıştayı Düzenlendi

1 saat önce

Diyarbakır'da TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ev sahipliğinde iş güvenliği uzmanlarının sorunlarının tartışıldığı yerel çalıştay düzenlendi.

İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Yerel Çalıştayı Düzenlendi, System.String[]
Diyarbakır'da TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ev sahipliğinde iş güvenliği uzmanlarının sorunlarının tartışıldığı yerel çalıştay düzenlendi.

Ankara'da 2 Mart tarihinde düzenlenecek olan iş güvenliği uzmanlarının sorunları çalıştayı öncesi, iş güvenliği uzmanlarının sorunları yerel çalıştayı düzenlendi. Çalıştayın moderatörlüğünü gıda mühendisi ve iş güvenliği uzmanı Cemgil Polat yaptı. Çalıştaya iş güvenliği uzmanları maden mühendisi Hakkı Kaya, inşaat mühendisi Funda Yalçın, makine mühendisi M. Özgür Dalgıç ve iş yeri hekimi Dr. Evin Bahar Toy konuşmacı olarak katıldı. Çalıştayda iş güvenliği kültürünün toplumsal bir sorun olduğu, ilkokuldan başlanarak eğitim müfredatlarında iş güvenliğine yönelik bilgiler verilmesi gerektiği ifade edildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:20 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Güncel
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