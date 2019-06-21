İŞ HANI ALEVLERE TESLİM OLDU
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Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - FATİH'te hac malzemeleri ve mutfak eşyaları satılan dükkanların bulunduğu üç katlı bir iş hanında çıkan yangın büyük çaplı maddi hasara neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:41 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
- FATİH'te hac malzemeleri ve mutfak eşyaları satılan dükkanların bulunduğu üç katlı bir iş hanında çıkan yangın büyük çaplı maddi hasara neden oldu. Süleymaniye Mahallesi
Siyavuşpaşa Sokağı'nda bulunan hac malzemeleri ve mutfak eşyaları satıldığı üç katlı bir iş hanında gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerlerinin bulunduğu hanın en üst katında çıkan yangın kısa sürede bütün hanı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hem yerden hem de merdiven aracı yardımıyla havadan müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. İtfaiye
ekiplerinin bir saati aşan, yoğun çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Yangın iş hanında büyük çapta maddi hasara neden olurken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Polis
, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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