İş hanında fareler esnafı tedirgin etti - Son Dakika
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İş hanında fareler esnafı tedirgin etti

09.05.2022 13:06
İş hanında fareler esnafı tedirgin etti

SİVAS'ta bir iş hanında kullanılmayan hurda dükkanında ortaya çıkan, çevrede gezinen fareler esnafı tedirgin etti.

SİVAS'ta bir iş hanında kullanılmayan hurda dükkanında ortaya çıkan, çevrede gezinen fareler esnafı tedirgin etti.

Küçükminare Mahallesi Dikilitaş Caddesi'ndeki Kangal İş Hanı'nda, 3 ay önce hayatını kaybeden Mustafa Akpolat'a ait hurda dükkanında son günlerde fareler türedi. İş yeri sahibinin ölümünün ardından kimsenin açmadığı dükkanda çoğalan fareler, iş hanındaki esnafı tedirgin etti. İçerisinde çay ocağı, el işi malzemesi satan dükkanlar, market ve bıçakçıların bulunduğu iş hanındaki esnaf etrafta gezinen farelerle kendi çabalarıyla yaptıkları mücadeleden sonuç alamadı. Esnaf, farelerin müşteri kaybına neden olduğunu belirterek çözüm bulunmasını istedi.

İş hanında çay ocağı işleten Seyfettin Yıldırım, "Kaç gündür burası böyle. Kimse ilgilenmiyor. Dükkanlarımız etkileniyor. En az 100-150 tane fare vardır. Her gün daha da çoğalıyorlar. Günlerdir fare zehri vermemize rağmen hiçbir faydası olmadı" diye konuştu.

Çay ocağının daimi müşterilerinden Çetin Ateş ise, "Dükkan sahibi arkadaş rahmetlik oldu. Burası bu şekilde kaldı. Kimse de ilgilenmiyor burayla. Farelerden rahatsızız. Buradaki tüm esnaf rahatsız ve şikayetçi olanlar da var. Önlem alınmasını istiyoruz. Bu pisliğin buradan kalkmasını istiyoruz" dedi.


İş hanında fareler esnafı tedirgin etti
İş hanında fareler esnafı tedirgin etti
İş hanında fareler esnafı tedirgin etti
İş hanında fareler esnafı tedirgin etti
İş hanında fareler esnafı tedirgin etti
İş hanında fareler esnafı tedirgin etti
İş hanında fareler esnafı tedirgin etti
İş hanında fareler esnafı tedirgin etti
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Dikilitaş, Esnaf, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İş hanında fareler esnafı tedirgin etti - Son Dakika


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