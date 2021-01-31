İş hanında kilitli kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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İş hanında kilitli kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

31.01.2021 20:24

Antalya'da bir iş hanında kilitli kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'da bir iş hanında kilitli kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'ndeki bir iş hanında bürosu bulunan avukat Ramazan Oral, akşam saatlerinde ofisinden çıkmak istediği sırada iş hanının girişinin kilitli olduğunu fark etti.

Beraberindeki 12 yaşındaki oğlu Ege ve Hilal Boyacı ile iş hanından çıkamayan Oral, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine iş hanına gelerek kapıdaki zinciri kıran itfaiye ekipleri, Oral ve beraberindekileri çıkardı.

Kaynak: AA
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Muratpaşa, Antalya, İtfaiye, Şehit, Güncel, Son Dakika

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