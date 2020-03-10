İş hanında uzun namlulu silahla saldırı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İş hanında uzun namlulu silahla saldırı - Son Dakika

İş hanında uzun namlulu silahla saldırı

6 saat önce

İş hanında uzun namlulu silahla saldırı Bayrampaşa'da bir iş hanına uzun namlulu silahla gelen bir şahıs, tartıştığı kişilere ateş etti.

İş hanında uzun namlulu silahla saldırı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir iş hanına uzun namlulu silahla gelen bir şahıs, tartıştığı kişilere ateş etti. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çalışmalar devam ediyor.

İş hanında uzun namlulu silahla saldırı

Bayrampaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:34 Kaynak: İHA
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