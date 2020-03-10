İş hanında uzun namlulu silahla saldırı - Son Dakika

İş hanında uzun namlulu silahla saldırı
6 saat önce
İş hanında uzun namlulu silahla saldırı Bayrampaşa'da bir iş hanına uzun namlulu silahla gelen bir şahıs, tartıştığı kişilere ateş etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:34 Kaynak: İHA
İş hanında uzun namlulu silahla saldırı
İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir iş hanına uzun namlulu silahla gelen bir şahıs, tartıştığı kişilere ateş etti. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çalışmalar devam ediyor.
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