İş hanında uzun namlulu silahla saldırı - Son Dakika

İş hanında uzun namlulu silahla saldırı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir iş hanına uzun namlulu silahla gelen bir şahıs, tartıştığı kişilere ateş etti. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çalışmalar devam ediyor.