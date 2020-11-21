İş hanının bacasında çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika

İş hanının bacasında çıkan yangın paniğe sebep oldu

21.11.2020 13:28

İş hanının bacasında çıkan yangın paniğe sebep oldu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş hanının bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

İş hanının bacasında çıkan yangın paniğe sebep oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş hanının bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Yangın öğlen saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş hanının bacasında çıkan yangın sonrasında gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangının meydana geldiği adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

İş hanının bacasında çıkan yangın paniğe sebep oldu
İş hanının bacasında çıkan yangın paniğe sebep oldu
İş hanının bacasında çıkan yangın paniğe sebep oldu
İş hanının bacasında çıkan yangın paniğe sebep oldu
İş hanının bacasında çıkan yangın paniğe sebep oldu
İş hanının bacasında çıkan yangın paniğe sebep oldu
İş hanının bacasında çıkan yangın paniğe sebep oldu
İş hanının bacasında çıkan yangın paniğe sebep oldu
İş hanının bacasında çıkan yangın paniğe sebep oldu

İtfaiye, Kocaeli, Yangın, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş hanının bacasında çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika


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