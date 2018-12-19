Son Dakika Haberleri: İş Hanının Çatısında İntihara Kalkıştı

İş Hanının Çatısında İntihara Kalkıştı

3 saat önce

ZONGULDAK'ta, 6 katlı iş hanının çatısına çıkıp, borçları olduğunu belirterek intihara kalkışan H.G. (45) polisin çabası sonucu ikna edilerek, eylemine son verdi.

İş Hanının Çatısında İntihara Kalkıştı, System.String[]
ZONGULDAK'ta, 6 katlı iş hanının çatısına çıkıp, borçları olduğunu belirterek intihara kalkışan H.G. (45) polisin çabası sonucu ikna edilerek, eylemine son verdi.

Olay, öğle saatlerinde Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. 6 katlı bir iş hanının çatısına çıkan H.G., borçları olduğunu belirtip, intihar edeceğini söyledi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.G., polisin yaklaşık 20 dakikalık ikna çalışması sonucu eylemine son verdi. Polisin yardımıyla çatıdan inen H.G., ambulansla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:08 Kaynak: DHA

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