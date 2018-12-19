İş Hanının Çatısında İntihara Kalkıştı
3 saat önce
ZONGULDAK'ta, 6 katlı iş hanının çatısına çıkıp, borçları olduğunu belirterek intihara kalkışan H.G. (45) polisin çabası sonucu ikna edilerek, eylemine son verdi.
ZONGULDAK'ta, 6 katlı iş hanının çatısına çıkıp, borçları olduğunu belirterek intihara kalkışan H.G. (45) polisin çabası sonucu ikna edilerek, eylemine son verdi.
Olay, öğle saatlerinde Gazipaşa
Caddesi'nde meydana geldi. 6 katlı bir iş hanının çatısına çıkan H.G., borçları olduğunu belirtip, intihar edeceğini söyledi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.G., polisin yaklaşık 20 dakikalık ikna çalışması sonucu eylemine son verdi. Polisin yardımıyla çatıdan inen H.G., ambulansla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Zonguldak Atatürk
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:08 Kaynak: DHA
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