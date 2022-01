İş hanının ikinci katından düştü - Son Dakika

Antalya'da bir iş hanının ikinci katından düşen kişi, an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'ndeki bir iş hanında meydana geldi. İkinci katta bulunan kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle iş hanının ortasına düştü. Çevredekiler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen 112 sağlık ekipleri yaralı kişiyi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan şahsın, nasıl düştüğünü belirlemek için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, şahsın düştüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahsın ayaklarının üstüne düştüğü anlar ve vatandaşların şaşırdığı anlar yer aldı. - ANTALYA