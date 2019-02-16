İş Hayatında Başarılı Olun! İş Hayatıyla İlgili Okuduğum Kitaplar ve Kitap Önerilerim

İş hayatıyla ilgili okuduğum ve benim dostlarıma da kitap önerilerinde bulunurken, mutlaka listemde olan kitapları paylaştığım bir bölüm hazırladım sizlere. Sizlerinde önereceği kitaplar varsa mutlaka yorumlarda belirtin.

İş hayatıyla ilgili okuduğum ve benim dostlarıma da kitap önerilerinde bulunurken, mutlaka listemde olan kitapları paylaştığım bir bölüm hazırladım sizlere. Sizlerinde önereceği kitaplar varsa mutlaka yorumlarda belirtin.

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