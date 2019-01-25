Son Dakika Haberleri: İş Hayatında Teknoloji, Lüks Değil İhtiyaç

İş Hayatında Teknoloji, Lüks Değil İhtiyaç

1 saat önce

İş hayatında verimliliğin en önemli detaylarından biri olan çalışma ortamının değeri, artık teknolojik derinliği ile ölçülüyor. Çünkü verimlilik günümüzde teknolojiden geçiyor.

İş Hayatında Teknoloji, Lüks Değil İhtiyaç, System.String[]

Bu nedenle teknoloji bir tercih olmaktan çıkıp ihtiyaca dönüştü. İş dünyasının bu ihtiyacına en iyi çözümü sunmak isteyen esnek çalışma alanları sağlayıcısı Servcorp, teknoloji yatırımlarına Türkiye'de m² başına 5000 dolar yatırım yaptı.

Ofis trendleri teknolojiye paralel bir evrimleşme süreci yaşıyor. Artık bütün iş kollarında teknolojik altyapı ya da en azından bir internet bağlantısı mecburiyet kazandı. Üretim, lojistik, enformasyon gibi her alanda teknolojiye ihtiyacımız var.

Yüksek Teknoloji İş Değiştirme Sebebi

Çalışan performansını direkt etkileyen teknoloji, verimlilik ve motivasyon araştırmalarına da konu oluyor. Küresel çapta yapılan araştırmalara göre, çalışanların yüzde 25'i, daha teknolojik ofislerin üretkenliklerini artıracağına inandıklarını ve böyle ofisler için iş değiştirebileceklerini söylüyor. Ancak yüksek teknoloji yüksek maliyetler anlamına geliyor. Tüm bu maliyetlerden kurtulmak isteyen firma veya kişiler hazır ofislere yöneliyor.

"Teknolojiye Yatırım Geleceğe Yatırım"

Dünyaya hazır ofis fikrini hediye eden Avustralyalı esnek çalışma alanları sağlayıcısı Servcorp, teknolojiye yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu inancıyla, Türkiye'deki 2 lokasyonunda da m² başına yalnızca teknoloji için 5000 dolar yatırım yaparak müşterilerine en hızlı ve en güvenli teknolojiyi sunuyor.

Hazır Ofis Seçerken Teknolojik Altyapıya Dikkat!

Servcorp Türkiye Direktörü Damla Özgönül, her bir müşteri için ayrı bir özel telefon hattı ve internet bağlantısı sunduklarını belirterek "Servcorp çatısı altındaki hiçbir şirket ya da tekil kullanıcımız, ortak bağlantı kullanmıyor. Böylece hem hızlı hem de güvenli bir iletişime erişiyor. Hızlı olması kadar simetrik olmasına da dikkat ettiğimiz internet bağlantımız, herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için 7 gün 24 saat kontrol altında tutuluyor. Bunun yanında herhangi bir teknik sorunla karşılaşan müşterilerimiz, uzman IT destek ekibimize gece gündüz fark etmeksizin tek tuşla ulaşabiliyor." dedi.

"Cebinizden Faks Gönderebilirsiniz"

Servcorp Türkiye Direktörü Damla Özgönül, "Müşterilerimizin yüksek performans ve kaliteyi yakalayabilmeleri için geliştirdiğimiz mobil uygulamalarla da hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Bu uygulamalar ile mobil telefonunuzdan faks gönderebilirsiniz, mobil telefonunuzdan sabit hat numaranıza gelen aramaları yanıtlayabilir ya da arama yapabilirsiniz. Ve tüm bu iletişim hizmetlerini şeffaf bir fatura ile oldukça düşük bedellerle ödersiniz." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:39 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Teknoloji, Güncel
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