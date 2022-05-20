"İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu" yarın başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

"İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu" yarın başlayacak

20.05.2022 12:19
"İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu" yarın başlayacak

Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) iş birliğinde ilk kez "İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu" düzenlenecek.

Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) iş birliğinde ilk kez "İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu" düzenlenecek.

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Adalet Akademisi ve TİSK arasında geçen yıl imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, bölge adliye mahkemelerinin iş hukuku alanındaki kararlarının değerlendirileceği sempozyum yarın başlayacak.

Kamu, işçi ve işveren olarak sosyal diyalog odağında hareket edilecek sempozyumda, yargı kararlarının çalışma ilişkisinin her iki taraf açısından değerlendirilmesi, çalışma hayatına da büyük katkı sağlayacak.

Bu yıl Türk-İş'in ev sahipliği yapacağı ve 2 gün sürecek sempozyumun geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.

Sempozyuma, Yargıtay iş hukuku dairelerinin başkan ve üyeleri, bölge adliye mahkemesi başkanları ile bölge adliye mahkemesi iş hukuku dairelerinin başkan ve üyeleri katılacak.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu' yarın başlayacak - Son Dakika


Son Dakika
18:16 Almanya'da yeğenine oyuncak silah hediye eden Türk vatandaşı, polis şiddeti kurbanı oldu!
17:58 Türkiye'nin NATO politikasına ABD Kongresi'nden tepki: Türkiye'ye "silah satışına karşıyız" mektubu gönderildi
17:52 Dünyayı hayrete düşüren olay! Ahırda koyunla cinsel ilişkiye girdi, sonrası da felaket
17:48 Kan donduran görüntüler! Rus ordusu, Ukraynalı sivilleri kurşuna dizmiş
17:41 Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıracak hamle! Başkan adayı Dursun Özbek, taraftarın sevgilisi Erden Timur'u Sportif A.Ş. için düşünüyor
17:39 Rusya, Finlandiya'nın gazını kesiyor! Ruble ile ödeme yapmamaları sebep gösterildi
17:24 Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 18:31:44. #1.12#
SON DAKİKA: "İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu" yarın başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement