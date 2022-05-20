"İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu" yarın başlayacak

Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) iş birliğinde ilk kez "İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu" düzenlenecek.

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Adalet Akademisi ve TİSK arasında geçen yıl imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, bölge adliye mahkemelerinin iş hukuku alanındaki kararlarının değerlendirileceği sempozyum yarın başlayacak.

Kamu, işçi ve işveren olarak sosyal diyalog odağında hareket edilecek sempozyumda, yargı kararlarının çalışma ilişkisinin her iki taraf açısından değerlendirilmesi, çalışma hayatına da büyük katkı sağlayacak.

Bu yıl Türk-İş'in ev sahipliği yapacağı ve 2 gün sürecek sempozyumun geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.

Sempozyuma, Yargıtay iş hukuku dairelerinin başkan ve üyeleri, bölge adliye mahkemesi başkanları ile bölge adliye mahkemesi iş hukuku dairelerinin başkan ve üyeleri katılacak.