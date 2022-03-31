İş için kullandığı aracı çalınınca hem işinden, hem de aracından oldu...Hırsızlık anı kamerada - Son Dakika
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İş için kullandığı aracı çalınınca hem işinden, hem de aracından oldu...Hırsızlık anı kamerada

31.03.2022 20:37

İş için kullandığı aracı çalınınca hem işinden, hem de aracından oldu.

İş için kullandığı aracı çalınınca hem işinden, hem de aracından oldu...Hırsızlık anı kamerada

Kartal'da aracı çalınan şahıs hırsıza böyle seslendi: "İşimden oldum, ne olur aracımı getirin"

İSTANBUL - Kartal'da kimliği belirsiz şüpheli şahıs park halindeki otomobili düz kontak yaptırarak çaldı. Aracı çalınan hırsızlık mağduru vatandaş, "Ekmeğimden ettin beni, çaldığın otomobilimi geri getirirsen Allah razı olsun derim" diyerek hırsıza seslendi. Şüphelinin, etrafta keşif yaptıktan sonra otomobili çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 02.00 sıralarında Kartal'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari aracıyla kargo işinde çalışan Hüseyin Alemdaroğlu evinde uyuduğu sırada kimliği belirsiz şüpheli bir şahıs hafif ticari aracın kapısını zorlayarak açtıktan sonra düz kontak yöntemiyle aracı çalıştırarak gözden kayboldu. Sabah işe gitmek için aracını park ettiği yere gelen Alemdaroğlu hayatının şokunu yaşadı. Komşu esnafın güvenlik kamera görüntülerini izleyince aracının çalındığını anlayan Alemdaroğlu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Hafif ticari aracı çalınan Hüseyin Alemdaroğlu hem işinden hem de hafif ticari aracından olduğunu belirtti. Hırsıza seslenen Alemdaroğlu, "Ekmeğimden ettin beni, çaldığın otomobilimi geri getirirsen Allah razı olsun derim" ifadelerini kullandı.

"Ekmek teknemi 15 saniyede çalıyorlar"

Otomobili saniyeler içerisinde çalınan Hüseyin Alemdaroğlu, "Sabah kalktım, aracımın yerinde olmadığını gördüm. Sokağın başındaki bilgisayarcıya gidip kamera kayıtlarına baktım. Gece 2'de aracımın çalındığını gördüm. Arabam 15-20 saniyede çalındı. Hırsız, arabanın üzerinde anahtar varmış gibi alıp gidiyor. Muhtemelen düz kontak yapıyor, alıp gidiyor sanki elinde anahtar varmış gibi. Bu olaydan sonra sabahtan beri başım ağrıyor, kargo işi yapıyordum, arabam çalınınca işimden oldum. Otomobilimin bulunmasını istiyorum, yoksa evime ekmek götüremeyeceğim" dedi.

İş için kullandığı aracı çalınınca hem işinden, hem de aracından oldu...Hırsızlık anı kamerada
İş için kullandığı aracı çalınınca hem işinden, hem de aracından oldu...Hırsızlık anı kamerada
İş için kullandığı aracı çalınınca hem işinden, hem de aracından oldu...Hırsızlık anı kamerada

YORUMLAR
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Ev faresi yakalandı Ev faresi yakalandı Şişli'de kağıt toplayıcısı gibi gelip mazgal çaldılar Şişli'de kağıt toplayıcısı gibi gelip mazgal çaldılar

Hırsızlık, Ekmek, Polis, Mevla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş için kullandığı aracı çalınınca hem işinden, hem de aracından oldu...Hırsızlık anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş için kullandığı aracı çalınınca hem işinden, hem de aracından oldu...Hırsızlık anı kamerada - Son Dakika
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