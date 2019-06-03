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İş ilanıyla 36 bin kadını dolandıran şüpheliler yakalandı - SAKARYA

1 saat önce

Sosyal medya aracılığıyla kadınlara yönelik iş ilanı vererek 81 ilde 36 bin kadını dolandırdığı iddiasıyla aranan 2 şüpheli Sakarya'da yakalandı.

Sosyal medya aracılığıyla kadınlara yönelik iş ilanı vererek 81 ilde 36 bin kadını dolandırdığı iddiasıyla aranan 2 şüpheli Sakarya'da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kurdukları şirket üzerinden yaklaşık 1 yılı aşkın süredir sosyal medyada iş ilanı vererek 81 ilde yaklaşık 36 bin kadını dolandırdığı öne sürülen Suna U. ve Gökhan Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, haklarında tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan aranması bulunan ve medyaya da yansıyan çok sayıda dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan iki şüpheliyi, Adapazarı ve Pamukova ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına aldı.
Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan da aranması bulunan Gökhan Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Suna U'nun ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
İş ilanıyla 36 bin kadını dolandıran şüpheliler yakalandı - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:27 Kaynak: AA
Sakarya, Güncel
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