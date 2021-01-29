İş imkanı ve bol para vaadi ile kandırdıkları kadınları fuhuşa sürükleyen çete çökertildi - Son Dakika

İş imkanı ve bol para vaadi ile kandırdıkları kadınları fuhuşa sürükleyen çete çökertildi

Pasaportlarına el koydukları yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran 10 şüpheli yakalandı

Yabancı uyruklu 12 kadın fuhuş batağından kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kırgızistan ve Özbekistan uyruklu kadınları sundukları cazip teklifler ile kandırıp, pasaportlarına el koyarak fuhuşa zorlayan çete yapılan operasyonlar ile jandarma ekipleri tarafından çökertildi. Operasyonlarda, toplam 6 yabancı uyruklu kadın fuhuş batağından kurtarıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube ekipleri, Manavgat İlçesinde M.A., H.Ö., E.K., A.G., F.Y. isimli şahıslar ile Kırgızistan uyruklu R.A. isimli kadının iyi bir iş imkanı ve güzel bir ortam sunma, bol para kazanma ve tüm ihtiyaçlarının kendileri tarafından karşılanma sözü verilerek Manavgat ilçesi ve mahallelerine getirdikleri bilgisine ulaştı. yapılan araştırmada yabancı uyruklu kadınları kurdukları sistem dahilinde borçlandırma, alı koyma, özgürlüğünden yoksun bırakma, çaresizliğinden ve esaretinden yararlanma, pasaportlarını alarak mecbur bırakma gibi bağlayıcı ve mecbur bırakıcı yola sürükleyerek zorla fuhşa sürükledikleri tespit edildi.

İhbarı değerlendiren Jandarma ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12.10.2020 tarihinden itibaren şüphelilere yönelik başlatılan planlı faaliyet kapsamında, şüphelilerin suça konu faaliyetlerinde birlikte hareket ettikleri diğer şüpheliler tespit edilerek, yapılan 3 ara yakalama neticesinde Ö.Ş., İ.F., O.S. ve S.F. isimli şahıslar yakalanarak tutuklandı. Yapılan operasyonda, 4 Kırgızistan uyruklu mağdur kadın fuhuş batağından kurtarıldı.

Öte yandan, yapılan operasyonların tamamlanmasının ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İnsan Ticareti kapsamında zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edilen toplam 6 şüphelinin yakalanması için 27 Ocak Çarşamba günü saat 13.00'den itibaren Manavgat ilçesinde biri polis bölgesi olmak üzere 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda M.A., H.Ö., E.K., A.G., F.Y. isimli şüpheliler ile Kırgızistan uyruklu R.A. isimli kadın şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen ve insan ticareti mağduru olduğu değerlendirilen 8 Özbekistan uyruklu kadın kurtarıldı.