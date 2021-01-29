İş imkanı ve bol para vaadi ile kandırdıkları kadınları fuhuşa sürükleyen çete çökertildi - Son Dakika

İş imkanı ve bol para vaadi ile kandırdıkları kadınları fuhuşa sürükleyen çete çökertildi

29.01.2021 14:18

İş imkanı ve bol para vaadi ile kandırdıkları kadınları fuhuşa sürükleyen çete çökertildi Pasaportlarına el koydukları yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran 10 şüpheli yakalandı Yabancı uyruklu 12 kadın fuhuş batağından kurtarıldı Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kırgızistan ve...

İş imkanı ve bol para vaadi ile kandırdıkları kadınları fuhuşa sürükleyen çete çökertildi

Pasaportlarına el koydukları yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran 10 şüpheli yakalandı

Yabancı uyruklu 12 kadın fuhuş batağından kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kırgızistan ve Özbekistan uyruklu kadınları sundukları cazip teklifler ile kandırıp, pasaportlarına el koyarak fuhuşa zorlayan çete yapılan operasyonlar ile jandarma ekipleri tarafından çökertildi. Operasyonlarda, toplam 6 yabancı uyruklu kadın fuhuş batağından kurtarıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube ekipleri, Manavgat İlçesinde M.A., H.Ö., E.K., A.G., F.Y. isimli şahıslar ile Kırgızistan uyruklu R.A. isimli kadının iyi bir iş imkanı ve güzel bir ortam sunma, bol para kazanma ve tüm ihtiyaçlarının kendileri tarafından karşılanma sözü verilerek Manavgat ilçesi ve mahallelerine getirdikleri bilgisine ulaştı. yapılan araştırmada yabancı uyruklu kadınları kurdukları sistem dahilinde borçlandırma, alı koyma, özgürlüğünden yoksun bırakma, çaresizliğinden ve esaretinden yararlanma, pasaportlarını alarak mecbur bırakma gibi bağlayıcı ve mecbur bırakıcı yola sürükleyerek zorla fuhşa sürükledikleri tespit edildi.

İhbarı değerlendiren Jandarma ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12.10.2020 tarihinden itibaren şüphelilere yönelik başlatılan planlı faaliyet kapsamında, şüphelilerin suça konu faaliyetlerinde birlikte hareket ettikleri diğer şüpheliler tespit edilerek, yapılan 3 ara yakalama neticesinde Ö.Ş., İ.F., O.S. ve S.F. isimli şahıslar yakalanarak tutuklandı. Yapılan operasyonda, 4 Kırgızistan uyruklu mağdur kadın fuhuş batağından kurtarıldı.

Öte yandan, yapılan operasyonların tamamlanmasının ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İnsan Ticareti kapsamında zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edilen toplam 6 şüphelinin yakalanması için 27 Ocak Çarşamba günü saat 13.00'den itibaren Manavgat ilçesinde biri polis bölgesi olmak üzere 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda M.A., H.Ö., E.K., A.G., F.Y. isimli şüpheliler ile Kırgızistan uyruklu R.A. isimli kadın şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen ve insan ticareti mağduru olduğu değerlendirilen 8 Özbekistan uyruklu kadın kurtarıldı.

İş imkanı ve bol para vaadi ile kandırdıkları kadınları fuhuşa sürükleyen çete çökertildi
İş imkanı ve bol para vaadi ile kandırdıkları kadınları fuhuşa sürükleyen çete çökertildi
İş imkanı ve bol para vaadi ile kandırdıkları kadınları fuhuşa sürükleyen çete çökertildi
İş imkanı ve bol para vaadi ile kandırdıkları kadınları fuhuşa sürükleyen çete çökertildi

Kırgızistan, Özbekistan, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş imkanı ve bol para vaadi ile kandırdıkları kadınları fuhuşa sürükleyen çete çökertildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti Galatasaray, Jesse Sekidika'yı İttifak Holding Konyaspor'a kiraladı Rasim Ozan'dan Orhan Pamuk'la çekildiği fotoğrafa gelen eleştirilere yanıt: Çok pişmanım, sosyal medya kötülük dolu Trans birey ile genç kadın sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti! O anlar kamerada Avrupa İlaç Ajansı: BioNTech/Pfizer tarafından geliştirilen aşı ile aşılama sonrası ölümler arasında bağ bulunmuyor Erol Bulut, Mesut Özil ve Pelkas'ı birlikte oynatacağı bir sistem üzerinde çalışıyor İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili net konuştu: Vatandaşlarımızın ezilmesine tahammül edemeyiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili net konuştu: Vatandaşlarımızın ezilmesine tahammül edemeyiz         
14:14
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var         
14:11
Son Dakika: Medipol Başakşehir, Okan Buruk'la yolları ayırdı Son Dakika: Medipol Başakşehir, Okan Buruk'la yolları ayırdı         
13:52
98 erkeği 'jigolo yapma' vaadiyle dolandırdılar 98 erkeği 'jigolo yapma' vaadiyle dolandırdılar         
13:30
Kandilli'den İstanbul'un 3 ilçesi için çok önemli deprem uyarısı: Anormallik yaşanıyor Kandilli'den İstanbul'un 3 ilçesi için çok önemli deprem uyarısı: Anormallik yaşanıyor         
13:03
İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti         
12:44
Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti         
12:08
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Bakasetas'la anlaşmaya vardı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Bakasetas'la anlaşmaya vardı         
11:45
Baraj suyuna kapılan evladını arayan anne feryat etti: Su onu o kadar çok sevmiş ki vermiyor Baraj suyuna kapılan evladını arayan anne feryat etti: Su onu o kadar çok sevmiş ki vermiyor         
11:31
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor         
11:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti         
10:23
Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik         
10:22
Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı         
09:24
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi         
08:16
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 14:48:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İş imkanı ve bol para vaadi ile kandırdıkları kadınları fuhuşa sürükleyen çete çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei