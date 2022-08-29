TÜRK-İŞ'e göre ağustosta 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 22 bin 442 lira oldu - Son Dakika
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TÜRK-İŞ'e göre ağustosta 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 22 bin 442 lira oldu

29.08.2022 14:38
TÜRK-İŞ'e göre ağustosta 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 22 bin 442 lira oldu

İŞ'in araştırmasında, ağustos ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 6 bin 889 lira, yoksulluk sınırı 22 bin 442 lira olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ'in araştırmasında, ağustos ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 6 bin 889 lira, yoksulluk sınırı 22 bin 442 lira olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ağustos 2022 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 6 bin 889 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 22 bin 442 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 8 bin 999 lira olarak belirlendi.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 0,73 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 119,11 oldu.

Ayçiçek yağı ve zeytinyağının fiyatı arttı, peynir fiyatı geriledi

Araştırmaya göre, ağustos ayında süt ve yoğurt fiyatları arttı, peynir fiyatı geriledi.

Aylık tabanda dana eti yüzde 6, yumurta yüzde 7 zamlandı. Kuzu etinin fiyatı yüzde 10, balık eti yüzde 12, tavuk eti yüzde 5 azaldı.

Nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimeğin fiyatları geriledi, yeşil mercimek zamlandı. Yağlı tohumlarda fiyat artışı ortalama yüzde 7 olarak tespit edildi.

Bu ay Ankara'da tahıl ürünlerinin tamamının fiyatı arttı. Makarnanın fiyatında bir önceki aya göre yüzde 10'luk artış yaşandı. Pirinç, bulgur, un ve irmik fiyatları da yükseldi, ekmek fiyatı aynı kaldı.

Semt pazarlarında maydanoz, kıvırcık gibi yeşilliklerin fiyatı yükseldi. Pazı, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları ile patates ve kuru soğanın fiyatı aynı kaldı. Domates, biber, salatalık, turp fiyatları düştü, şeftali, kayısı gibi çekirdekli meyvelerin ortalama fiyatı azaldı.

Ayçiçeği yağı ve zeytinyağının fiyatı artarken margarin ve tereyağının fiyatı geriledi, yeşil ve siyah zeytinin fiyatı düştü.

Tuzun fiyatı sabit kaldı. Çay yüzde 6, ıhlamur yüzde 32 zamlandı. Şeker, bal, reçel, pekmez ürünlerinin fiyatları da arttı. Salça, yüzde 40 ile bu ay fiyatı en çok artan ürün oldu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TÜRK-İŞ'e göre ağustosta 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 22 bin 442 lira oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜRK-İŞ'e göre ağustosta 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 22 bin 442 lira oldu - Son Dakika
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