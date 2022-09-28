TÜRK-İŞ'e göre eylül ayında 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 23 bin 600 lira oldu - Son Dakika
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TÜRK-İŞ'e göre eylül ayında 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 23 bin 600 lira oldu

28.09.2022 10:50
TÜRK-İŞ'e göre eylül ayında 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 23 bin 600 lira oldu

İŞ'in araştırmasında, eylül ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 7 bin 245 lira, yoksulluk sınırı 23 bin 600 lira olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ'in araştırmasında, eylül ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 7 bin 245 lira, yoksulluk sınırı 23 bin 600 lira olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Eylül 2022 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 7 bin 245 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 23 bin 600 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 9 bin 470 lira olarak belirlendi.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 5,15 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 130 oldu.

Dana eti fiyatı düştü, kuzu eti fiyatı arttı

Araştırmaya göre, eylül ayında süt ve peynir fiyatları gerilerken, yoğurt fiyatları sabit kaldı. Balık ve dana eti fiyatı gerilerken, kuzu eti yüzde 7, tavuk eti yüzde 8, yumurta yüzde 11 zamlandı.

Nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimeğin fiyatları geriledi. Yeşil mercimeğin fiyatı düştü. Kuru fasulye fiyatı yüzde 21 yükseldi. Bulgurda yüzde 7, makarnada yüzde 6 fiyat artışı görüldü. Pirinç ve irmik fiyatları yükseldi. Un ve ekmek fiyatı aynı kaldı.

Ayçiçek yağının fiyatı değişmedi, margarin fiyatı düştü, zeytinyağı bir ayda yüzde 12 zamlandı. Çay ve ıhlamur fiyatları gerilerken şeker fiyatı sabit kaldı.

Bal yüzde 27, pekmez yüzde 21, reçel yüzde 19, yeşil zeytin yüzde 27, siyah zeytin yüzde 18, baharatlar yüzde 9 zamlandı. Salça yüzde 51 artışla eylül ayının en çok zamlanan gıdası oldu.

Semt pazarlarında maydanoz, kıvırcık gibi salata yeşilliklerinin ve pırasa, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları yükseldi. Patates fiyatları değişmedi. Soğan ve domates fiyatı geriledi. Salatalık, biber, patlıcan, kabak fiyatları ise arttı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TÜRK-İŞ'e göre eylül ayında 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 23 bin 600 lira oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜRK-İŞ'e göre eylül ayında 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 23 bin 600 lira oldu - Son Dakika
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