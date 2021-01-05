İş insanı Abdullah Üçyol son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İş insanı Abdullah Üçyol son yolculuğuna uğurlandı

05.01.2021 17:24
İş insanı Abdullah Üçyol son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Menemen'in sevilen iş adamlarından Deniz Üçyol ve Tarık Üçyol'un babaları, Menemenspor'un eski kulüp başkanı Abdullah Üçyol hayatını kaybetti.

Menemen'in sevilen iş adamlarından Deniz Üçyol ve Tarık Üçyol'un babaları, Menemenspor'un eski kulüp başkanı Abdullah Üçyol hayatını kaybetti.

Menemen'in tanınmış iş adamlarından Menemenspor'un eski kulüp başkanı, eski ANAP ilçe başkanı, İzmir Şanlıurfa Federasyonu Kurucu Üyesi, İzmir Siverekliler Derneği eski Başkanı Abdullah Üçyol 73 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze törenine ailesi ve sevenlerinin yanı sıra çok sayıda siyasetçi, STK başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Üçyol, sevenlerinin duaları ve gözyaşları eşliğinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Foça Mezarlığında defnedildi. - İZMİR

İş insanı Abdullah Üçyol son yolculuğuna uğurlandı
İş insanı Abdullah Üçyol son yolculuğuna uğurlandı
İş insanı Abdullah Üçyol son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa, Menemen, İzmir, Üçyol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İş insanı Abdullah Üçyol son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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