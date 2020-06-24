İş insanı, adliye bahçesini mesken tutan karga 'Rıfkı'yı sahiplendi - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki adliye binası bahçesini mesken tutan, görevli personelin 'Rıfkı' adını verdiği karga, sosyal medyadaki görüntülerini izleyen iş insanı tarafından sahiplenildi.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki adliye hizmet binasının bahçesine, bir süre önce gelen karga ilgi gördü. Çevredekilere aldırış etmeyen karganın aç olacağını düşünen görevli polis memurları, bir köşeye plastik kap içine darı ve su koydu. Darıyı yiyip, suyu içen karga, rahat tavırlarıyla dikkati çekti. Polis memurunun 'gel' komutuna da uyan karga, çevrede gezindi. Adliye bahçesindeki banklarda oturan vatandaşların yanına giden ve dolaşan karga, bir daha buradan ayrılmadı. Polis memurlarının 'Rıfkı' adını verdikleri karganın hareketleri, tebessüm ettirdi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, yoğun ilgi gördü.Sosyal medyada paylaşımları gören Erdal Ergen adlı bir iş insanı, polis memurlarından izin alarak kargayı sahiplenmek istedi. Kafesle adliyeye gelen iş insanı, kargayı alarak birçok hayvanı beslediği villasına götürdü. İş insanı Ergen, "Evimde 2 köpeğim ve kedim var. Karganın burada olduğunu öğrendim. Polis arkadaşlar izin verdi ve alarak onun daha rahat ortamda serbestçe dolaşarak beslenmesini sağlayacağım" dedi.