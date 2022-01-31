İş insanı Ali Rıza Gültekin cinayeti davasında mütalaa: Üç sanık için müebbet istendi - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'ta 14 Kasım 2018'de bir dairede iş insanı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu toplam 26 sanıklı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, üç sanık için müebbet hapis cezası istenirken, 10 sanık için de değişen oranlarda ceza istendi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Baran Barışer, Mehmet Salih Barışer ve Sergen Güler, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada tutuksuz sanıklar Vasfi Unutmaz, Mehmet Barışer, başka suçtan tutuklu bulunan Metin Temur ile Ekrem Keklik ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar hakkında farklı yer ve zamanlarda İstanbul genelinde işlenen 12 farklı eylemden sorumlu tutuldukları belirtildi.

Mütalaada, maktül Ali Rıza Gültekin'in uzun yıllardır kumar oynama alışkanlığının bulunduğu, bu sebeple sanık Mehmet Barışer ile birbirlerini uzun zamandır tanıdıkları ancak çok fazla sohbet ve samimiyetlerinin bulunmadığı anlatıldı. Maktül Ali Rıza Gültekin'in, Murat Onurcan isimli kişiden Kireçburnu'nda bir arsa satın aldığı, Murat Onurcan'ın sanık Mehmet Barışer'e bir miktar borcu bulunduğu, sanık Mehmet Barışer'in arsanın maktül tarafından alındığını öğrenmesi üzerine çeşitli zamanlarda maktülü arayarak bu arsanın kendisine devredilmesini istediği, maktülün de Murat Onurcan'ın borcunun kendisini ilgilendirmediğini belirterek bu isteği kabul etmediği kaydedildi. Maktülün ölümüne yakın süreçte ailesine günlük yaşamlarında biraz daha dikkat etmeleri konusunda sık sık uyarılarda bulunduğu mütalaada yer aldı. Olay günü Ali Rıza Gültekin'in kumar oynamak maksadıyla kumarhaneye arkadaşlarıyla gittiği, kumar oynadığı sırada saat 21.00 sıralarında Mehmet Barışer tarafından telefonla arandığı, Barışer ile Gültekin'in telefonda yüksek sesle tartışmalı konuştukları, Barışer'in, tehditlerine rağmen, Gültekin'in kendisinden istenen arsanın devrini yapmadığı, Barışer'in ise bu duruma sinirlendiği ve diğer sanıklar Sergen Güler, Rıdvan Doğan, Mustafa Barışer ve Baran Barışer'e Ali Rıza Gültekin'i öldürmeleri talimatını verdiği iddia edildi. Mütalaada, sanıkların kumarhaneye saat 22.00 sıralarından gittikleri, hep birlikte Ali Rıza Gültekin'in bulunduğu odaya girerek, montlarının cebinde sakladıkları silahları çıkarıp hedef gözeterek Gültekin'e doğru ateş ettikleri, Gültekin'in olay yerinde öldüğü anlatıldı.

3 SANIĞIN DOSYASININ AYRILMASI İSTENDİ

Esasa ilişkin açıklanan mütalaada, firari sanıklar Mustafa Barışer ile Rıdvan Doğan ile sanıklara bilgi verdiği iddiasıyla "Görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanan polis memuru sanık Mehmet Savaş S.'ın dosyalarının ayrılması talep edildi.

TÜM SANIKLARIN ÖRGÜT KURMA, ÜYE OLMA SUÇLARINDAN BERAATLERİ İSTENDİSavcı tüm sanıklar hakkında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "Örgüte üye olma ve yardım etme" suçlarından beraat kararı verilmesini talep etti.

3 SANIĞA MÜEBBET HAPİS İSTENDİMütalaada, azmettiricilik ile suçlanan sanık Mehmet Barışer ile Baran Barışer ve Sergen Güler'in "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisleri talep edilirken, "Kasten öldürme" suçuna yardım ettikleri iddia edilen sanıklar Mehmet Salih Barışer, Ekrem Keklik, Ozan Araz, Recep Eren ile Metin Temur'un 10 yıldan 15 yıla kadar hapisleri istendi.

BAZI SANIKLARA DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS İSTENDİ Tutuksuz sanıklar Hikmet Gökçe, Hülya Sağdıç, Vasfi Unutmaz, Tolga Temiz ve Ömer Faruk Polat ile öldürme suçuna katılan 8 sanık hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "Ruhsatsız silah taşıma", "Suçluyu kayırma", "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "Tehdit" suçlarından da değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istendi.

SON SAVUNMALAR İÇİN SÜRE VERİLDİSanık avukatları, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için sanık avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEİddianamede, kamuoyunda Barışerler grubu olarak bilinen Mehmet Barışer'in liderliğini yaptığı suç örgütünün, kumarhane işletmeciliği ve tefecilik başta olmak üzere aralarında alacak verecek problemleri olan şahısların arasında arabuluculuk yaptıkları, uzlaşma sağlanmadığı durumlarda temsil ettikleri tarafın alacağının temini ya da borcunun ödenmemesi konusunda baskı, tehdit ve şiddet kullanarak tarafları caydırarak kendi lehlerine sonuç aldıkları, tefecilik ve kumar faaliyetleri ile özellikli iş adamları üzerinde olumsuz ekonomik sonuçlar doğmasına yol açtıkları öne sürüldü. 14 Kasım 2018 günü, saat 22.20'da Beşiktaş'ta Manolya Apartmanı içerisinde Ali Rıza Gültekin'in örgüt liderinin talimatıyla örgüt mensupları tarafından öldürüldüğü belirtildi. Sanık Mehmet Barışer'in alacak verecek meselesi dolayısıyla talimatı ve azmettirmesi sonrasında sanıklar Mustafa Barışer, Rıdvan Doğan, Sergen Güler, Baran Barışer ve Mehmet Salih Barışer tarafından tasarlamak suretiyle öldürme olayını gerçekleştirdikleri ve geldikleri araçla kaçtıkları belirtildi.