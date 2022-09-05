İŞ İNSANI ASLI TARCAN - Son Dakika
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İŞ İNSANI ASLI TARCAN

05.09.2022 15:55
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New York Times Square'de Şanlı Bayrağımızı dalgalandırdı. Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası (USTİS) Başkanı Aslı Tarcan ;

30 Ağustos tarihinde bir başarıya imza attı. Başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren Türk iş insanı, Dünya'nın en ünlü meydanı, New York Times Square'de 22-30 Ağustos tarihleri arasında kendi markasıyla gövde gösterisi yaptı.

Aslı Tarcan Clinic'in yurt dışı pazarındaki çalışmasıyla Şanlı Türk Bayrağı da New York'un en ünlü meydanında ihtişamla dalgalandı.

İŞ İNSANI ASLI TARCAN
İŞ İNSANI ASLI TARCAN

Aslı Tarcan, yola çıkarken insanların yaşam standartlarını artırmayı, sağlık sektörünün yeni teknolojilerinden yararlanarak insanları mutlu etmeyi ve başarısını Dünya'nın dört bir yanına taşımayı hedeflemişti. Bugün hedeflerinin her birini hayata geçiren iş insanı, kendi markasını diğer ülkelerin vatandaşlarına tanıtmış durumda.

Türk sağlık turizminin bilinirliğinin artmasında büyük başarılara imza atan Tarcan, bu alanda kendisine yeni hedefler koyarak, ülkenin potansiyelinin fark edilmesi adına bütün gayretiyle çalışıyor. Kendi markasıyla gerçekleştirdiği başarılarla Türkiye'nin sağlık turizmindeki gücünü kanıtlıyor.

Tarcan geçtiğimiz aylarda da Cannes Film Festivali'ne özel olarak davet edilmiş ve kırmızı halıda boy göstermişti. İş insanı, kendi markasının gücünü kanıtlama ve Türklerin de global alanda neler başarabileceğini gösterme konularında kararlı.

Özellikle Türk kadın girişimcilerin örnek aldığı Aslı Tarcan başarılı işlere imza atmak isteyenlere yol gösterici olmayı sürdürüyor. Türk iş insanlarının öncülerinden olmak için sağlıklı, güzel yarınlar idealiyle çalışmalarını hayata geçirmeye devam ediyor.

İŞ İNSANI ASLI TARCAN
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Times Meydanı, New York, Advertorial Sondakika, Son Dakika

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