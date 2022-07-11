Son dakika haber... İş insanı babası ve annesinin öldüğü tekne kazasından 150 metre yüzerek kurtulmuş (2) - Son Dakika
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Son dakika haber... İş insanı babası ve annesinin öldüğü tekne kazasından 150 metre yüzerek kurtulmuş (2)

11.07.2022 13:36

Son dakika haberine göre CENAZELER ANKARA'DA DEFNEDİLECEKMuğla'nın Bodrum ilçesinde sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu hayatını kaybeden iş insanı Ünal Pala (52) ile eşi Evrim Pala'nın (47) cenazeleri, Ankara'ya gönderildi.

CENAZELER ANKARA'DA DEFNEDİLECEK

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu hayatını kaybeden iş insanı Ünal Pala (52) ile eşi Evrim Pala'nın (47) cenazeleri, Ankara'ya gönderildi. Çiftin cenazeleri, yarın Kahramankazan ilçesinde toprağa verilecek. İzmir Mahallesi Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılınacak.

Fırat AKAY/BODRUM (MUĞLA),


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İş insanı babası ve annesinin öldüğü tekne kazasından 150 metre yüzerek kurtulmuş (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... İş insanı babası ve annesinin öldüğü tekne kazasından 150 metre yüzerek kurtulmuş (2) - Son Dakika
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