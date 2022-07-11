Son dakika haber... İş insanı babası ve annesinin öldüğü tekne kazasından 150 metre yüzerek kurtulmuş (2)

CENAZELER ANKARA'DA DEFNEDİLECEK
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu hayatını kaybeden iş insanı Ünal Pala (52) ile eşi Evrim Pala'nın (47) cenazeleri, Ankara'ya gönderildi. Çiftin cenazeleri, yarın Kahramankazan ilçesinde toprağa verilecek. İzmir Mahallesi Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılınacak.
Fırat AKAY/BODRUM (MUĞLA),
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