İş İnsanı Basri Tokgöz Yatırımcıları Kripto Paralar Konusunda Uyardı - Son Dakika

İş İnsanı Basri Tokgöz Yatırımcıları Kripto Paralar Konusunda Uyardı

26.04.2021 14:57
İş İnsanı Basri Tokgöz Yatırımcıları Kripto Paralar Konusunda Uyardı, System.String[]

İş İnsanı Basri Tokgöz, birikimlerini kısa sürede artırmak isteyen yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Basri Tokgöz "Son yıllarda hayatımıza giren ve kısa sürede büyük karlar var eden kripto paralar konusunda dikkatli olunmalıdır. Kısa sürede %300'lere kadar artış gösteren alt coinler, takip edenleri heveslendiriyor. Ancak kısa sürede paranızı katlayabileceğiniz gibi kaybedebilirsiniz de. Kripto para sisteminin Türkiye'de de yavaş yavaş yerleşmeye başladığını düşünüyorum. Geçtiğimiz ay devlet bazı önlemler almaya başladı. Bundan sonra bu konuda manipülasyon yapılması daha da zor olacaktır. Ancak yine de detaylı bilgi birikimine sahip olmadan kripto paraya yatırım yapmayı çok riskli buluyorum" dedi.

Kripto para borsası Thodex'i de değerlendiren Basri Tokgöz "Thodex ile ilgili henüz net bir bilgi olmasa da çok riskli bir durumda. Todex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçtığı sözleniyor. Ayrıca 400.000 mağdur ve 2 milyar dolar paradan söz ediliyor. Şimdi yatırımcılar ne yapacağını bilmiyor. Thodex örneğinde olduğu gibi bir durumla karşılaşmamak için çalışacağınız kripto para borsasını iyi araştırmalı ve denetimlerini sorgulamalısınız. Aksi halde yatırımlarınız, bir kişinin sistemi kapatması nedeniyle elinizden gidebilir. Thodex'e yatırım yapanlar hukuki yollara başvuracak, bu durum Türkiye'de bir ilk olduğu için nasıl sonuçlanacağını ben de çok merak ediyorum" dedi.

"Araç alarak birikiminizi değerlendirin"

Genç iş insanı Basri Tokgöz yatırım yapmayı düşünenlere en risksiz yatırım aracı olarak araç almalarını tavsiye etti. Tokgöz "Yatırımlarınızı otomotiv sektörüne yapmanızı tavsiye ediyorum en hızlı ve kazandıran 2. El araç piyasasıdır. Paranızı riske atmadan yüksek kâr etmenin en kestirme yolu araç alarak paranızın değerini korumaktır." Şeklinde konuştu.

İş İnsanı Basri Tokgöz Yatırımcıları Kripto Paralar Konusunda Uyardı

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İş İnsanı Basri Tokgöz Yatırımcıları Kripto Paralar Konusunda Uyardı - Son Dakika


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