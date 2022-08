İş İnsanı Bora Yazır'dan Gaziantep ve Mardin'deki Kazalara İlişkin Taziye Mesajı

Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen ve toplamda 35 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kazaların Türk milleti olarak herkesi üzdüğünü belirten İş İnsanı Bora Yazır, "Ne yazık ki son zamanlarda bu tür kazalara sıklıkla şahit oluyoruz. Bu tür kazalarla yeni bir can kaybının olmaması için direksiyon arkasında oturan kişilerin yol boyunca çok daha dikkatli olması gerekiyor. Gaziantep ve Mardin'deki kazalar, her birimizi derinden etkiledi. Toplamda 35 kişinin can verdiği kazaların tekrarlanmaması tek temennim." ifadelerinde bulundu.

Kaza mağdurlarının ailelerine taziyelerini de bildiren Yazır, "Gerçekten çok üzücü bir olay. Kazada 35 canımızı yitirdik. Birçok kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden kişilerin ailelerine Allah'tan rahmet diliyorum. Umuyorum ki bu tür kazalar tekrarlanmaz." dedi.

Yaşanan Olaylar Türk Milleti Olarak Bizleri Çok Üzdü

Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen ve 35 kişinin hayatını kaybetmesine, birçok kişinin de yaralanmasına neden olan kazaya yönelik açıklamalarda bulunan Bora Yazır, konuyla ilgili açıklamalarında şu sözlere yer verdi: "Gaziantep'teki korkunç kazada 15 kişi yaşamını yitirdi. Bunun yanı sıra Mardin'in Derik ilçesinde de meydana gelen kaza 20 canımızı aldı. Gerçekten sözün bittiği noktadayız, çok üzgünüm. Yaşanan olaylar ve yitirdiğimiz canlar nedeniyle Türk milletinin başı sağ olsun."

Son Zamanlarda Bu Tür Kazalar Sıklıkla Yaşanıyor

Son zamanlarda bu tür kazaların sıklıkla meydana geldiğini, bu durumun artık büyük bir problem oluşturmaya başladığını belirten Bora Yazır, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Trafikte sürücülerin kurallara çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Son zamanlarda sıklıkla bu tür kazaların yaşandığını görüyoruz. Böyle kazalarla daha fazla can kaybı olmaması için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Trafik kurallarına dikkat edilmeli, sürücüler çok önemli bir işlevi yerine getirdiğini bilmeli. Bu bilinçle bir şekilde trafikte yer almanın çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Aksi halde bu tür kazalarla karşılaşma oranımız çok yüksek olacak."