İş İnsanı Burak Özkoçak " Kadınlar Her Alanda Erkeklerden Daha Başarılı Olabilir" - Son Dakika

Kadınlar artık iş dünyasından her alanda faaliyet göstermeye başladı. Önceden bazı sektörler sadece erkeklerin faaliyet gösterdiği alanlar olarak görülüyordu. İş dünyasındaki başarılı kadınlar sayesinde bu algı yıkıldı. Artık iş dünyasında cinsiyet ayrımı da ortadan kalkınca ' iş adamı' ve 'iş insanı' kavramları yerine ortak bir kavram olan 'iş İnsanı' kavramı dilimize yerleşti.

'Kadın İşi' 'Erkek işi' Gibi Kavramlar Kalmadı Artık

"Başarılı kadınların iş dünyasında kendilerini ispatlamasıyla artık 'kadın işi' 'erkek işi' gibi kavramlar da kalmadı artık.Bu durum bazı erkekleri korkutsa da çoğu erkek iş insanı gibi ben de bu durumdan memnunum. Bu durum sayesinde sektörlerde yaşanan vizyon farklılaşması ile birlikte çağ atladık. Kadınlar iş dünyasına kendi bakış açılarını da getirirken iş dünyasının dinamiklerine de uyum sağladılar. " diyen Burak Özkoçak Kadınların her alanda başarılı olabileceklerini ifade etti.

Elbette iş dünyasında Burak Özkoçak gibi düşünmeyenler de bulunuyor. Ama kadınlar için bu durum sadece açılması gereken küçük bir engeldir. Kadınlar, yaratılışları gereği zorluklar karşısında verdikleri mücadelelerden daha da güçlenerek çıkarlar. O nedenle iş dünyasında bu kadar başarılı oldular. Şüphesiz ki her sektörde olduğu gibi iş dünyasında da kadın ve erkek yan yana olursa daha başarılı olurlar. Ülke kalkınmasında birlik ve beraberlik para ve maddi değerlerden çok daha değerli bir güçtür. Bu gücü arkasına almayı başaran iş dünyası da ülke kalkınmasındaki etkisini artacaktır.