İş insanı Can Arda Çatalkaya ile psikolog Merve Kılıç İstanbul'da evlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İş insanı Can Arda Çatalkaya ile psikolog Merve Kılıç İstanbul'da evlendi

İş insanı Can Arda Çatalkaya ile psikolog Merve Kılıç İstanbul\'da evlendi
04.03.2026 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de restoran sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Can Arda Çatalkaya ve Psikolog Merve Kılıç, İstanbul Boğazı'nda düzenlenen nikâh töreniyle hayatlarını birleştirdi. Londra merkezli yatırımlarıyla tanınan Çatalkaya, mühendislik eğitimi ile hizmet sektöründeki deneyimini birleştirerek Londra'da restoran işletmeciliği yapıyor. Gelin Merve Kılıç ise psikoloji alanındaki çalışmalarıyla biliniyor. Çift, yaşamlarını İngiltere ve Türkiye hattında sürdürecek.

İngiltere'de restoran sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Can Arda Çatalkaya ile Psikolog Merve Kılıç, İstanbul Boğazı'nda düzenlenen nikâh töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Londra merkezli yatırımlarıyla tanınan iş insanı Can Arda Çatalkaya ve Psikolog Merve Kılıç, İstanbul'da gerçekleştirilen törenle evlendi. İstanbul Boğazı kıyısında organize edilen nikâh merasimine, çiftin yakın dostlarından oluşan bir davetli grubu katıldı.

Sade bir atmosferde gerçekleşen törende, çiftin nikâhı kıyıldıktan sonra davetliler tebriklerini iletti. Organizasyon, İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde yapılan kutlama ile devam etti.

İş ve Akademik Kariyerleri

Uzun yıllardır İngiltere'de yaşayan Can Arda Çatalkaya, Londra'da hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor. Aslen Endüstri Mühendisi olan Çatalkaya, mühendislik eğitimi ile hizmet sektöründeki deneyimini birleştirerek Londra'da farklı konseptlerde restoran işletmeciliği yapıyor. Çatalkaya'nın İngiltere'de Türk mutfağı ve dünya mutfağından örnekler sunan işletmeleri bulunuyor.

Gelin Merve Kılıç ise psikoloji alanındaki çalışmalarıyla biliniyor. Bireysel gelişim, insan psikolojisi ve aile danışmanlığı alanlarında uzmanlaşan Kılıç, mesleki çalışmalarını profesyonel olarak sürdürüyor.

Nikâh töreni ile hayatlarını birleştiren çift, yaşamlarını İngiltere ve Türkiye hattında sürdürecek.

Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İş insanı Can Arda Çatalkaya ile psikolog Merve Kılıç İstanbul'da evlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş enerji piyasalarını alt üst etti Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı Savaş enerji piyasalarını alt üst etti! Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı
İran ordusu, Umman’a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı İran ordusu, Umman'a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı
Domenico Tedesco’dan kötü haber Domenico Tedesco'dan kötü haber
Milli Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Ünlü senatör, ABD’yi İran’da bekleyen sonu açıkça söyledi Ünlü senatör, ABD'yi İran'da bekleyen sonu açıkça söyledi
Real Madrid ve Brezilya’yı üzen sakatlık Real Madrid ve Brezilya'yı üzen sakatlık

15:15
Hatay’daki füze alarmı sonrası Türkiye’den kritik hamle
Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle
15:09
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
15:04
Hatay’da düşürülen füzeden ilk görüntü
Hatay'da düşürülen füzeden ilk görüntü
14:53
İsrail “İran helikopterini vurduk“ dedi, gerçek çok başka çıktı
İsrail "İran helikopterini vurduk" dedi, gerçek çok başka çıktı
14:37
İran’dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
14:27
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 15:41:38. #.0.4#
SON DAKİKA: İş insanı Can Arda Çatalkaya ile psikolog Merve Kılıç İstanbul'da evlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.