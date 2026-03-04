İş insanı Can Arda Çatalkaya ile psikolog Merve Kılıç İstanbul\'da evlendi

İngiltere'de restoran sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Can Arda Çatalkaya ile Psikolog Merve Kılıç, İstanbul Boğazı'nda düzenlenen nikâh töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Londra merkezli yatırımlarıyla tanınan iş insanı Can Arda Çatalkaya ve Psikolog Merve Kılıç, İstanbul'da gerçekleştirilen törenle evlendi. İstanbul Boğazı kıyısında organize edilen nikâh merasimine, çiftin yakın dostlarından oluşan bir davetli grubu katıldı.

Sade bir atmosferde gerçekleşen törende, çiftin nikâhı kıyıldıktan sonra davetliler tebriklerini iletti. Organizasyon, İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde yapılan kutlama ile devam etti.

İş ve Akademik Kariyerleri

Uzun yıllardır İngiltere'de yaşayan Can Arda Çatalkaya, Londra'da hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor. Aslen Endüstri Mühendisi olan Çatalkaya, mühendislik eğitimi ile hizmet sektöründeki deneyimini birleştirerek Londra'da farklı konseptlerde restoran işletmeciliği yapıyor. Çatalkaya'nın İngiltere'de Türk mutfağı ve dünya mutfağından örnekler sunan işletmeleri bulunuyor.

Gelin Merve Kılıç ise psikoloji alanındaki çalışmalarıyla biliniyor. Bireysel gelişim, insan psikolojisi ve aile danışmanlığı alanlarında uzmanlaşan Kılıç, mesleki çalışmalarını profesyonel olarak sürdürüyor.

Nikâh töreni ile hayatlarını birleştiren çift, yaşamlarını İngiltere ve Türkiye hattında sürdürecek.