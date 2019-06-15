Son Dakika Haberleri: İş insanı Cem Kınay, Kapadokya'da kazada yaralandı
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İş insanı Cem Kınay, Kapadokya'da kazada yaralandı

3 saat önce

TURİZM sektörünün tanınmış isimlerinden biri olan Cem Kınay (61), Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde motosikletiyle gezinti yaparken geçirdiği kaza sonucu yaralandı.

İş insanı Cem Kınay, Kapadokya'da kazada yaralandı, System.String[]
TURİZM sektörünün tanınmış isimlerinden biri olan  Cem Kınay (61), Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde motosikletiyle gezinti yaparken geçirdiği kaza sonucu yaralandı. Kınay, hastanede tedaviye alındı.
Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Acıgöl ilçesi Organize Sanai Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Motosiklet tutkunu ünlü iş insanı Cem Kınay, 34 BOH 376 plakalı motosikletiyle bölgede gezinti yaparken, iddiaya göre dengesini kaybederek düştü. Kınay, yuvarlanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, Kınay'ı Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Hastanede yapılan kontrolde Kınay'ın kaburgalarında kırık saptandı. Kınay, ilk tedavisinin ardından  Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi ve göğüs cerrahisi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kınay'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, pazartesi İstanbula'a sevk edileceği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:55 Kaynak: DHA
Nevşehir, Cem Kınay, Güncel
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