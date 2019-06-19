Son Dakika Haberleri: İş insanı Cem Kınay, taburcu edildi
Son Dakika Güncel Haber

İş insanı Cem Kınay, taburcu edildi

1 saat önce

NEVŞEHİR'de motosikletiyle gezerken, geçirdiği trafik kazasında yaralanan turizm sektörünün tanınmış isimlerinden Cem Kınay (61) tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nden taburcu edildi.

İş insanı Cem Kınay, taburcu edildi, System.String[]
NEVŞEHİR'de motosikletiyle gezerken, geçirdiği trafik kazasında yaralanan turizm sektörünün tanınmış isimlerinden Cem Kınay (61) tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nden taburcu edildi. Kınay, özel uçakla İstanbul'a götürüldü.
Kaza, 5 gün önce, Acıgöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Motosiklet tutkunu olan, iş insanı Cem Kınay, 34 BOH 376 plakalı motosikletiyle bölgede gezinti yaparken, yağmurlu hava nedeniyle kaygan zeminde dengesini kaybederek, düştü. Yaralanan Kınay, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Kınay'ın kaburgalarında kırık olduğu belirlendi. Kınay, ilk tedavisinin ardından ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek, göğüs cerrahisi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 
ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GİTTİ
Göğüs cerrahisi yoğun bakım servisindeki tedavisi ardından, odaya alınan Kınay, dün taburcu edildi. Cem Kınay, ailesinin de isteği üzerine özel uçakla İstanbul'a gitti. İş insanı Kınay'ın tedavisini İstanbul'da bulunan bir hastanede sürdüreceği öğrenildi. 


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:55 Kaynak: DHA
Nevşehir, Cem Kınay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arda Turan ve Berkay Şahin'in duruşması ertelendi Kapalıçarşı'da yaşanan muştalı, biber gazlı kavga kameralara yansıdı Erkek çocuğa cinsel istismar sanığına 12,5 yıl hapis cezası verildi 15 kişiyle başladığı işte siparişlere yetişemiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 13:24:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş insanı Cem Kınay, taburcu edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]