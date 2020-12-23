İş insanı Ceyhan Saldanlı'nın hayatı kitap oldu

AYDEM Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı'nın hayatını konu alan "Işığa Doğru Ceyhan Saldanlı" kitabı çıktı. Hayrettin Üçüncü ve Leyla Saral'ın kaleme aldığı eserden elde edilecek gelirin eğitim bursları için kullanılacağı açıklandı.

Ceyhan Saldanlı'nın başarılarla dolu hayatı kitap oldu. Hayrettin Üçüncü ve Leyla Saral tarafından kaleme alınan "Işığa Doğru Ceyhan Saldanlı" isimli kitap okurların beğenisine sunuldu. Kitap, okuyucularını Saldanlı'nın hayatında iz bırakan acı tatlı hatıra duraklarına götürüyor. Saldanlı'nın iş hayatında önemli yer tutan girişimlerini, gelecek hedeflerini, sıfırdan zirveye giden yoldaki çabalarını, kariyer yolculugˆunda karşılaştığı trajik olayları ve keskin virajları anlatan kitabın rehber niteliği taşıdığı belirtildi.

Saldanlı, hedefinin uzakta yanıp sönen bir ışığa ulaşmak değil; ışıkları daima yanık tutmak, memleketi elektrikle, enerjiyle buluşturmak olduğunu ifade ederek insana ve başarıya adanmış yaşam öyküsünün okuyucuyla buluştuğu için mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.

CEYHAN SALDANLI HAKKINDA

Denizli'de esnaf bir ailenin oğlu olarak 1954 yılında dünyaya gelen Ceyhan Saldanlı, ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Elektrik Mühendisi olarak mezun oldu. Üniversite dönemini PTT'den aldığı bursla tamamlayan Ceyhan Saldanlı, 1975 ile 1980 yılları arasında Kocaeli'de PTT'de teknik personel olarak 5 yıl çalıştı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke semtinde, dağda elektrik hattı çekerken, karda mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren Saldanlı, PTT'den ayrılıp, iş hayatına atıldı. İlk olarak Türkiye'nin dışardan ithal ettiği kabloyu yerli üretmek için fabrika kurdu. İş hayatında başarılı olan Saldanlı, enerji sektörünün özelleşmeye başlamasıyla Türkiye'nin ilk hidroelektrik santralini kurup ülkenin enerji ihtiyacını karşılayanlardan biri oldu. Kurduğu AYDEM firmasıyla şimdi Ege bölgesinde, üretim, dağıtım ve perakende hizmetleriyle 10 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayan Saldanlı, 20 milyar TL ciro yapan Türkiye'nin 3'üncü büyük enerji devi şirketin sahibi olmayı başardı.

"ENERJİ SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE'NİN İLKLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

Evli 3 çocuk babası iş insanı Saldanlı, Türkiye'nin ilk özel sektör hidroelektrik santrali, ilk özel sektör elektrik dağıtım şirketi, ilk özel sektör elektrik perakende şirketi, ilk yerli güneş hücresi ve paneli üretimi ve elektrik üretim, dağıtım ve perakendeyi bünyesinde bulunduran ilk entegre firma olması gibi pek çok konuda öncülük etti. 40 yıl önce 1 firma, 15 çalışan ile sektöre atılan Saldanlı, bugün 25 hidroelektrik santrali, 3 rüzgar santrali, 1 jeotermal satral, 1 çöp atıklarından biyogaz üretim tesisi ile 1020 mw gücünde elektrik üreten ve 12 bin çalışanıyla Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılıyor.