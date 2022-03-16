İş insanı hesapladı! Madeni paralar hurdasından daha değersiz çıktı - Son Dakika
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İş insanı hesapladı! Madeni paralar hurdasından daha değersiz çıktı

16.03.2022 14:54

İstanbul'da madeni paralarla çalışan sakız ve oyun makinaları firması bulunan Nevşehirli iş insanı Ahmet Erdemli, Türk lirasının değer kaybetmesiyle madeni paraların hurdasından daha değersiz hale geldiğini açıkladı. Erdemli, madeni paraları tartarak hurda değerini hesapladı.

İstanbul'da şirketi bulunan Nevşehirli iş insanı Ahmet Erdemli, madeni paraların hurdasından daha değersiz hale geldiğini belirterek, "Bir kilo 10 kuruş, 31,2 lira yapıyor. Ancak bu paraları tümletmek yerine hurdacıya götürdüğümüzde, bir kilo 10 kuruş karşılığında hurdacı bize 80 lira ücret ödüyor. 80 eksi 31 dediğimizde, yaklaşık 49 lira kar elde etmiş oluyorsunuz" dedi.

"MADENİ PARALAR HURDASINDAN DEĞERSİZ"

İstanbul'da madeni paralarla çalışan sakız ve oyun makinaları firması bulunan Nevşehirli iş insanı Ahmet Erdemli, Türk lirasının değer kaybetmesiyle madeni paraların hurdasından daha değersiz hale geldiğini açıkladı. Erdemli, madeni paraları tartarak hurda değerini hesapladı. Erdemli, şunları söyledi:

"10 kuruşu tartıyoruz, 3,2 gram ağırlığında. 25 kuruşu tartıyorum, 4 gram ağırlığında. 50 kuruşu tartıyorum, 50 kuruş da yaklaşık 6,8 gram geliyor. Bu poşetin içinde 10 kuruşlar mevcut. Tam olarak bin gram geliyor. Bin gram bölü 3,2 dediğimizde, bir kiloda 312 adet para mevcut olduğunu görüyoruz. 312 adet çarpı 0,10 dediğimizde, 31,2 lira çıkıyor. Yani bir kilo 10 kuruş, 31,2 lira yapıyor. Ancak bu paraları tümletmek yerine hurdacıya götürdüğümüzde, bir kilo 10 kuruş karşılığında hurdacı bize 80 lira ücret ödüyor. Çünkü madeni paralarımızın içindeki karışımın yüzde 80'i bakır. Minimum 80 lira gibi bir ödeme alabiliyorsunuz. 80 eksi 31 dediğimizde, yaklaşık 49 lira kar elde etmiş oluyorsunuz.

İki kuruma seslenmek istiyorum. Birincisi Darphane Müdürü. Sanırım madeni paramızın ağırlıklarını ve hurda fiyatlarını biliyor olsa gerek. Bununla ilgili ilgili bakanlığın belli girişimler yapmasını rica ediyoruz."

(AnkaHaber)

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SON DAKİKA: İş insanı hesapladı! Madeni paralar hurdasından daha değersiz çıktı - Son Dakika
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