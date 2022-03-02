İş İnsanı İlhan Tanacı'nın Yarattığı Dünya Markası: Madame Coco: Ev Tekstili ve Dekorasyon Sektörünün Lideri Madame Coco - Son Dakika

2011 yılında İlhan Tanacı tarafından kurulan Madame Coco, 11 yıl gibi kısa bir süre içerisinde, Türkiye ve 17 farklı ülkede 350 mağazasında 100 binin üzerinde satış alanına ulaştı. Bugün, mağazaları ve www.madamecoco.com web sitesi aracılığıyla milyonlarca insanın evlerini Fransız tarzı bir zarafetle dekore etmesini sağlıyor.

Türkiye'nin lider ev tekstili ve dekorasyon markası Madame Coco, kuruluşundan kısabir süre sonra yakaladığı büyüme ivmesini artırarak bugün Türkiye ve 17 farklı ülkedeki mağazaları ve e- ticaret girişimleri ile bir dünya markası haline geldi.Müşterilerine, mağazalarından ürünlerine Fransız tarzı bir şıklık vaat eden marka ev tekstili, banyo, mutfak, sofra, cam, porselen, plastik ürünler, aydınlatma, kişisel bakım ürünleri ve kozmetik gibi birçok farklı kategoride hizmet veriyor.

Sıfırdan Dünya Markasına Giden Bir Yolculuk: Madame Coco

Madame Coco'nun kurucusu olan iş insanı İlhan Tanacı, 2011 yılında Madame Coco'yu kurduğunda hedefinde bir dünya markası yaratmak vardı. Daha önce English Home'u da kurarak sektöre yeni bir iş modeli kazandıran İlhan Tanacı, English Home'u satıp yepyeni bir markaya imza attığında, tüketicilere Fransız tarzı bir zarafet sunmayı hedefledi. 2011 yılında Madame Coco'yu kuran İlhan Tanacı; verdiği stratejik kararlar, doğru planlama ve pazarlama çalışmaları ile markayı kısa bir süre içerisinde bir dünya markası haline getirdi.

Evlere Fransız tarzı bir hava katmak isteyen İlhan Tanacı, müşterilere daha mağazalara girmeden Fransız imajını yansıtacak bir marka ismi yaratarak başladı. "Madame Coco",Fransızca'da kadın ve "süslenmeyi seven" kelimelerine karşılık gelen sözcüklerin birleşiminden oluşuyor. Tanacı, marka ismi ile beraber mağazalarının hem dış cephesini hem de iç dekorasyonunu Fransa'nın geleneksel mimarisine benzer hatlarda kurguladı. Bu sayede müşteriler, evlerine gelenekselin dışında ve zarif parçalar alabilecekleri hissi ile Madame Coco'ya gelme motivasyonuna sahip oluyor.

İlhan Tanacı, Madame Coco'nun hızla yayılması ve daha fazla kadına ulaşabilmesi için akılcı bir mağazalaşma stratejisi de yarattı. Tanacı, Madame Coco'nun müşterileriyle doğru noktalarda, ulaşılabilir okazyonlarda olmasına özen gösterdi. Mağazalarda sergilenen binlerce ürünün evlerine Fransız şıklığını getirmek isteyen kadınların gözünden kaçmaması için mağazaların uygun alanlarda ve daha geniş metrekarelerde olmasını hedefledi. Mağazalaşmanın belli bir noktaya gelmesinin ardından hızlıca online satış kanallarına yatırım yaptı.

İlhan Tanacı, Madame Coco markasını yaratırken marka konumlandırmasının ve mağaza seçimlerinin yanı sıra müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru analiz ederek ve onları odağında tutarak zengin bir ürün gamı oluşturdu. Tüketicisine Fransız tarzı bir şıklık sunan, zarif ve zamansız çizgilerle tasarlanmış ürünlerle evlere daha Avrupai ve farklı bir tarz yaratma imkânı sağlayan marka, bugün ev tekstili ve dekorasyon alanında bir trend setter haline geldi.

İlhan Tanacı, Madame Coco markası ile yaratmayı planladığı Fransız tarzını; mağazalarında ürün seçimlerinde, renk gamında ve tasarımlarında bütüncül bir yaklaşım olarak veriyor. Bu yaklaşım iletüketicisinin gönlünü alan ve evlerinde modern, şık ve zarif bir konsept yaratmak isteyenler için her dönem cazip ve kaliteli koleksiyonlar sunuyor.

Kurum Kültürünü Önemseyen Çalışanlar

İlhan Tanacı, özellikle mağazalarda Madame Coco'nun yüzü olan çalışanlarını da önemseyen bir istihdam stratejisi uyguluyor. İş görüşmelerindeki öncelik, adayların kurum kültürüne olan uygunluğu oluyor. Madame Coco'da keyifle ve tutkuyla görev alacak doğru kişileri bulmak için, markanın şık ve zarif ürünlerini tanıyan, müşterileri doğru yönlendirebilecek, güler yüzlü ve çözüm odaklı bireyler istihdam ediliyor.

İlhan Tanacı, kadınlara yönelik bir marka olarak kadınları sadece bir hedef kitle olarak tanımlamak yerine iş hayatındaki varlıklarını destekleyen bir istihdam stratejisini savunuyor. Bu nedenle, Madame Coco'nun çalışanlarının %80'i kadın. Ayrıca, bir nedenle iş hayatından uzaklaşan ve çalışma hayatına geri dönmek isteyip ikinci şansı arayan kadınlara ulaşmak amacıyla Marka Elçileri Programını hayata geçirdi. Marka Elçileri, kadınların iş hayatında yeniden var olmalarını destekliyor. Program sayesinde pek çok kadın hayata yeniden başladığını, işe yaradığını hissettiğini söylüyor.

Müşteriyi Odağa Alan Yaklaşım

Müşterilerini her zaman işinin odağına koyan Madame Coco, hızla büyümesinin ve kısa süre içerisinde bir dünya markası haline gelmesinin yanı sıra müşteri memnuniyeti alanında da pek çok ödül kazandı. 2019'da A.L.F.A. Awards'da ev tekstili kategorisinde "Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka Ödülü"nü kazandı. Dünyanın önde gelen araştırma şirketi Nielsen'in hazırladığı 2019 Marka Bilinirlik Araştırması'na ve FutureBrightGroup tarafından 2021 yılında yapılan Bilinirlik ve Marka Sağlığı Araştırması'na göre ise, Türkiye'de ev tekstili ve dekorasyon alanında akla gelen ilk marka olmuştur. Aynı araştırma sonuçlarına göre Madame Coco; en çok alışveriş yapılan, en çok tavsiye edilen, en çok beğenilen marka olarak da birinci sırada yer aldı. FutureBrightGroup tarafından 2021 yılında yapılan Bilinirlik ve Marka Sağlığı Araştırması'na göre ise, Türkiye'de ev tekstili ve dekorasyon alanında akla gelen ilk marka oldu.