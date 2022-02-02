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İş insanı inşaatın bahçesinde ölü bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi - Son Dakika

İş insanı inşaatın bahçesinde ölü bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

02.02.2022 15:20

Eyüpsultan'da 45 yaşındaki iş insanı Aytekin Akgül evinin yakınında bulunan bir inşaatın bahçesinde ölü bulundu. Olay yerine gelen Akgül'ün yakınları sinir krizi geçirdi.

Sabah saatlerinde Eyüpsultan Göktürk Caddesi üzerinde bulunan bir inşaata gelen işçiler, yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti. İşçiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri inşaat bahçesinde hareketsiz halde yatan kişiye yaptıkları incelemede hayatını kaybettiğini tespit etti.

CESEDİN İŞ İNSANINA AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın Aytekin Akgül olduğu öğrenildi. İnşaatın bahçesinde cesedi bulunan Aytekin Akgül'ün iş insanı olduğu ve Göktürk'te bir restoran işlettiği öğrenildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polis ekiplerinin durumu yakınlarına bildirmesinin ardından olay yerine gelen Akgül'ün yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemelerin ardından Aytekin Akgül'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Akgül'ün kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.

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Eyüpsultan, Adli Tıp, İnşaat, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş insanı inşaatın bahçesinde ölü bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş insanı inşaatın bahçesinde ölü bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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