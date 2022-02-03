İş insanı Johnston'a "Turkuaz Kart" verildi - Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, iş insanı David Joseph Cuthbert Johnston'a nitelikli yabancı iş gücünü ülkeye çekmek amacıyla geliştirilen "Turkuaz Kart" verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Turkuaz Kart" verilecek yabancıları belirlemek üzere yürütülen çalışma ve değerlendirmeler sonucu, iş insanı Johnston'a "Turkuaz Kart" verilmesi kararlaştırıldı.

Bunun üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Johnston'a "Turkuaz Kart" verdi.

Johnston'ın eşi Rebecca Sewell Johnston'a ise "Turkuaz Kart Yakını Kartı" takdim edildi.

"Turkuaz Kart"ın yeni sahibi iş insanı David Joseph Cuthbert Johnston, lisans öğrenimini Cambridge Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladı ve aynı üniversitede İmalat Liderliği yüksek lisansı yaptı.

Kariyerine 1995-2003 yıllarında Ford İngiltere'de Finans ve Maliyet Analisti olarak başlayan Johnston, otomotiv sektöründe küresel ölçekte önemli payı olan birçok şirkette üst düzey yönetici pozisyonunda yer aldı.

Johnston, 2019'dan bu yana Ford Otosan'da Genel Müdür Başyardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

"Turkuaz Kart"ın sağladığı ayrıcalıklar

"Turkuaz Kart" ülkeye katkı sağlayan veya sağlayacağı öngörülen yüksek nitelikli iş gücü için tasarlanan ve Türkiye'yi yüksek nitelikli iş gücü bakımından tercih edilir hale getirerek ülkeye küresel alanda rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla geliştirildi.

Sahibine, Türkiye'de süresiz çalışma ve ikamet hakkı, Türkiye'de bağımsız veya bir işverene bağlı olarak çalışma hakkı, Türkiye'ye çoklu giriş-çıkış hakkı ve uzun dönem ikamet izninin getirdiği bütün hakları sağlayan "Turkuaz Kart", aynı zamanda yabancının eş ve çocuklarına da ikamet hakkı sağlıyor.

Yeni "Turkuaz Kart" sahiplerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar ve belirlenen adaylar için değerlendirmeler devam ediyor.