İş insanı Kocaardıç'ın girişimcilere yönelik kitabı 2.baskıya girdi

İş insanı Murat Kocaardıç'ın iş dünyasını anlattığı ve tavsiyelerde bulunduğu "İçinde zenginlik var" adlı kitabı ikinci baskıya girdi. Kitabı hakkında Kocaardıç, "Özellikle girişim yapmak isteyen ancak buna cesaret edemeyen kişilerin kitabım sayesinde özgüven kazandığı yorumlarını alıyorum" dedi.

Ardıçlı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Kocaardıç, ikinci baskıya giren "İçinde zenginlik var" adlı kitabının, girişimcilere rehber olduğunu söyledi. Kitabıyla ilgili okuyuculardan olumlu geri dönüşler aldığını dile getiren Kocaardıç, "Bu dönemde, kitabıma gelen yoğun ilgiden oldukça memnunum. Özellikle girişim yapmak isteyen ancak buna cesaret edemeyen kişilerin kitabım sayesinde özgüven kazandığı yorumlarını alıyorum. Kendi deneyim ve tecrübelerimden yola çıkarak hazırladığım kitabımın herkese ulaşmasını istiyorum. Özellikle pandemi nedeniyle zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde, insanlara destek olmak istiyorum. Bu nedenle sosyal medya hesabım üzerinden, kitabımın daha fazla kişiye ulaşması için paylaşımlar yapıyorum. Kitabımı okumak isteyen herkese destek oluyorum" dedi.

"İLK TAVSİYEM YAPACAKLARI HER İŞTE KARARLI OLMALARIDIR"

Murat Kocaardıç, yayıncılık sektörüne giriş yaptıktan sonra dijitalleşmeye yönelik çalışmalara da başladığını belirterek, "Pandemi ile birlikte dijitalleşmenin önemi daha da fazlalaştı. Bu alanda yeni projelere yatırım yapacağım" diye konuştu.

Kitabında iş dünyasını anlatan ve tavsiyelerde bulunan Kocaardıç şunları söyledi: "Yeteri kadar odaklanır ve kararlı olursam iş dünyasına yönelik, ben de çığır açıcı fikirler üretebilir ve ardından istediğim zenginliğe ulaşabilirim." Bu cümleler kitabımın giriş cümlesidir. Başarılı olmanın önce kararlı olmak ile başladığını deneyimledim. Bu nedenle ilk tavsiyem yapacakları her işte kararlı olmalarıdır. Başarılı olan insanların hayat hikayelerini dinlediğimizde yapacakları işte ne kadar kararlı ve inançlı olduklarını görürüz."

Sosyal medya hesabı sayesinde okuyucuları ile iletişim kurma imkanı bulduğunu da ifade eden Kocaardıç, "Pandemi nedeniyle okuyucularımla fiziki olarak bir araya gelmek mümkün olmadı. Instagram sayesinde okuyucularımdan, kitabım sayesinde hayatlarında nasıl değişiklikler olduğunu öğreniyorum." şeklinde konuştu.

- Gaziantep