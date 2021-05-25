İş İnsanı Mehmet Yaşar'dan Yeni Proje Duyurusu - Son Dakika

The Munch, Buy Save, British Express ve Shenel's markalarının yönetiminde bulunan başarılı iş insanı Mehmet Yaşar, "Yeni projelerimize yapılacak olan yeni yatırımlar ile Türkiye'de eşsiz bir hizmet vereceğiz. Daha önceki projelerimizin başarısı düşünüldüğü zaman yeni projemizin de çok iyi olacağına ve ilgi uyandıran bir proje olacağına olan inancımız tam."Diyerek proje ile ilgili çekincesi olanları da böylece yatıştırmış oldu.

Yeni projesi hakkında ser verip sır vermeyen iş insanı Mehmet Yaşar, "Sunacağımız proje, daha önce örnekleri olan ama kullanıcılarına daha da farklı kullanım seçenekleri sunan bir proje olacak. Bu konu üzerinde aralıksız olarak çalışmalarımız sürüyor. Benim için de ülkemiz için de çok önemli olacağını düşündüğüm bu projeyi geliştirmeye yönelik ekibimiz elinden gelen gayreti gösteriyor. Birkaç ay içerisinde ön gösterime hazır olacak olan proje lansmanını da büyük bir organizasyonla yapmayı düşünüyoruz. Bu proje, içerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde insanların birbirleri ile çok daha kolay iletişim kurmalarını sağlayan, sosyalleşmelerini arttıran ve adeta bir devrim niteliğinde olacaktır" diye devam etti.

Yeni projesinin İngiltere merkezli olduğunu belirten Mehmet Yaşar, "Geliştirdiğimiz proje İngiltere merkezli olacak fakat bu projeyi tüm dünyada da kullanılabilir bir uygulama olarak geliştirmeyi planlıyoruz. Bu nedenle birçok ülkede ofis kurma çalışma ve hazırlıklarımız da tüm hızla devam ediyor" dedi.