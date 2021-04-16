İş İnsanı Mehmet Yaşar İngiltere'de Esnafa Pandemi Desteğini Anlattı - Son Dakika

İş İnsanı Mehmet Yaşar İngiltere'de Esnafa Pandemi Desteğini Anlattı

İş İnsanı Mehmet Yaşar İngiltere\'de Esnafa Pandemi Desteğini Anlattı
Son Güncelleme: 16.04.2021 10:37

İngiliz hükümeti, korona virüs nedeniyle gerçekleşen karantina ve kapanmalar nedeniyle mağdur olan esnafı destekleyen önlemler almaya devam ediyor. Bu süreci değerlendiren iş insanı Mehmet Yaşar, esnafa 50 Bin Sterline kadar devlet destekli verilen krediden küçük büyük pek çok işletmenin yararlandığını ifade etti.

Başvuran Her Esnaf Devlet Desteği Sayesinde Kredi Alabildi

Kredi için başvuran esnafa birkaç gün içinde kredi onayı verildiğini söyleyen Mehmet Yaşar, devlet desteğinin bankaları kredi geri ödemeleri konusunda da rahatlattığını ifade etti. Bu sayede ihtiyacı olan esnaf ve işletmecilerin geri çevrilmediğinin de altını çizdi.

Basında yer alan "Bankalar kredi verme konusunda esnafı zora sokuyor" şeklindeki haberlerin aslının olmadığını söyleyen Mehmet Yaşar, başvuran hemen herkesin kısa zamanda kredi desteğini aldığını sözlerine ekledi. Bu bağlamda alınan kredilerin geri ödemeleri için 1 yıl sonrasından başlamasının da çok değerli bir destek olduğu konusunda tüm esnafın hem fikir olduğunu ifade etti.

Taşıma Suyla Ekonomi Değirmenini Döndürmek Çok Zorlu Bir Süreç

2019 Yılının Kasım ayında varlığını duyuran koronavirüs (Covid-19) 2020 yılının ilk çeyreğinde pandemi olarak ilan edildi. O günden bu zamana kadar virüsün etkilerini azaltmak için karantina uygulamaları ve kapanmalar gerçekleşti. Bu kapanma ve karantina uygulamalarından en fazla esnaf ve sanayiciler etkilendi. İngiltere gibi ekonomisi güçlü olan ülkelerde hükümetler esnaf desteği için özel önlemler aldılar. Bu destekler ne kadar değerli ve önemli de olsalar bir an önce pandemi sürecinin sona ermesi gerektiğini söyleyen iş insanı Mehmet Yaşar, " Umarım biran önce pandemi sona erer ve dünya normale döner. Ekonominiz ne kadar güçlü olursa olsun, kredi ve destekler gibi taşıma suyla ekonomi değirmenini döndürmek çok zorlu bir süreç "dedi.

Kaynak: Bültenler

Koronavirüs, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş İnsanı Mehmet Yaşar İngiltere'de Esnafa Pandemi Desteğini Anlattı - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Galatasaray, Nelsson ile sözleşme uzatıyor! Ciddi bir zam yapılacak
11:14 Altının gram fiyatı 1.659 lira seviyesinden işlem görüyor
11:14 Sağlık Bakanı: Eris varyantına ülkemizde rastlanmadı
11:11 Üniversitelilere vergisiz telefon satışı başlıyor! İşte kampanya kapsamına giren modeller
11:03 Oyuncu Nihat Altınkaya, Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısıoldu
10:57 Real Madrid'i rezil eden kare! Takımı taşıyan Bellingham'ın adını yanlış yazdılar
10:47 Küçükçekmece'de geri dönüşüm tesisindeki tüm atıklar sel sularıyla dışarıya çıktı
10:42 Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde sağanak yağış sonrası yaşanan hasar gün ağarınca ortaya çıktı
10:33 Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı, buzdan zehirlenerek hastanelik oldu
10:26 Akşener gemileri yaktı: Ankara ve İstanbul dahil 81 ilde ayrı aday çıkaracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2023 11:44:56. #1.11#
SON DAKİKA: İş İnsanı Mehmet Yaşar İngiltere'de Esnafa Pandemi Desteğini Anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement