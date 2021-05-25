İş İnsanı Mehmet Yaşar Yakında Büyük Bir Proje Duyuracaklarını Açıkladı - Son Dakika
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İş İnsanı Mehmet Yaşar Yakında Büyük Bir Proje Duyuracaklarını Açıkladı

İş İnsanı Mehmet Yaşar Yakında Büyük Bir Proje Duyuracaklarını Açıkladı

25.05.2021 08:55

Başarılı iş insanı Mehmet Yaşar yönetiminde bulunduğu Buy Save, The Munch, British Express ve Shenel's markalarının yeni projelerine yapacakları yatırımlar ile Türkiye'de eşsiz bir hizmet sunacaklarının sinyallerini de verdi. Başarılı iş insanı Yaşar, birçok projeye imza atarken şimdi de ünlü markaların yatırımları ile yapacağı proje hakkında çok fazla detay vermemesine rağmen dikkatleri üzerine çekti.

üzerine çekti.

Buy Save, The Munch, British Express ve Shenel's markalarının yönetiminde bulunan Mehmet Yaşar, yeni projesi hakkında şimdilik pek ayrıntı vermedi. Yalnızca projenin İngiltere merkezli olduğunu bildiren Mehmet Yaşar, "Üzerine çalıştığımız projemiz İngiltere merkezli olacak fakat tüm dünya genelinde de kullanım imkânı veren bir uygulama geliştirmeyi planlıyoruz" dedi.

Yeni geliştirdikleri proje hakkında detay vermekten kaçınan iş insanı Mehmet Yaşar sadece, "Daha önce örnekleri olan fakat kullanıcıya çok daha farklı kullanım imkânları sunan, seçenekleri biraz daha detaylı ve farklı olan yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. Birkaç ay içerisinde lansmanını yapmayı planladığımız bu proje pandemi sürecinde insanların birbirleri ile çok daha kolay bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayacak ve adeta bir devrim niteliğinde olacaktır" diyerek merakları az da olsa yatıştırdı. Herkes tarafından merakla ve beklenen projenin, İngiltere merkezli olması ilgi çekti. Şuanda işlerine İngiltere'den devam eden iş insanı başarı yolculuğuna Türkiye merkezli bir proje ekleyerek de devam etmek istediğini vurguladı.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel İş İnsanı Mehmet Yaşar Yakında Büyük Bir Proje Duyuracaklarını Açıkladı - Son Dakika


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