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Mert Tutak: Evcil hayvanlar için yeni bir girişimde bulundu

Mert Tutak: Evcil hayvanlar için yeni bir girişimde bulundu

31.05.2023 22:19

İş insanı Mert Tutak, evcil hayvanlar için bir girişim de daha bulundu. Karkas çiftliğinden elde edilen etleri "KİTO PET" markası altında kedi köpek maması içinde kullanacağını duyuran Mert tutak, hem insana hem evcil hayvanlara gıda üretimini hız kesmeden devam edeceğini söyleyerek 24 yıllık deneyimin getirdiği tecrübeyi Kito Pet içinde kullanacağını aktardı.

İş insanı Mert Tutak, evcil hayvanlar için bir girişim de daha bulundu. Karkas çiftliğinden elde edilen etleri "KİTO PET" markası altında kedi köpek maması içinde kullanacağını duyurdu.

"TECRÜBELİ İNSANLARLA ÇALIŞTIK"

Türkiye'nin yerli mamaları içinde ülkemizi temsil etmeyi düşünerekten bu yola başladık diyen Tutak, kuruluş aşamasında özellikle tecrübeli insanlarla çalışmaya özen gösterdik markamız için önemli bir rol oynayan üretim tesislerimizde yapılan her türlü adımlar tek tek denetlenerek ve gözlemlenerek bir finale ulaşıyor. Hata payı markamızın önüne geçeceği için elimizden geldiği kadar markamızın güven ve tercih konusundaki adımları göz ardı edilmeyeceğini dile getirdi.

İş insanı Mert Tutak'tan evcil hayvanlar için yeni proje

"MARKAMIZI GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bazı mamaların içerisindeki maddeler kedi ve köpeklerde belirli alerjilere sebep olabiliyor diyen Mert Tutak, bu hususta da önlemlerimizi aldığını dile getirdi. Tüy dökülmesini veya diğer farklı alerjik reaksiyonları göz önünde bulundurmalıyız. Markamızı her gün hız kesmeden geliştirmeye devam edeceğini dile getirdi.

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Son Dakika Güncel Mert Tutak: Evcil hayvanlar için yeni bir girişimde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mert Tutak: Evcil hayvanlar için yeni bir girişimde bulundu - Son Dakika
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